Hitfist, Cockerill 3030 y Guardian 30-T, las torres que baraja la Infantería de Marina para modernizar los VCI Piraña

La Cockerill 3030 belga es una torre modular y ligera, configurable en versión tripulada o no tripulada, con opciones de armamento variado y sistemas avanzados de protección.

La Hitfist 30 italiana monta un cañón de 30 mm, ofrece gran protección y puede ser operada por uno o dos tripulantes, con control digital y sistemas hunter-killer.

La modernización del armamento de los vehículos Piraña IIIC de la Infantería de Marina se encuentra momentáneamente paralizada después de que la Armada declarase desierta la licitación para llevar a cabo el proyecto.

Esta situación responde al fracaso de las negociaciones entre la fuerza naval española y Santa Bárbara Sistemas (SBS), la única empresa habilitada para llevar a cabo modificaciones sobre estos blindados, sobre los costes del programa.

La iniciativa pretende dotar a los Piraña de una nueva torre tripulada de 30 mm. En concreto, la medida alcanza a las cuatro unidades de la versión de reconocimiento equipadas actualmente con el sistema Lance de la compañía alemana Rheinmetall.

De acuerdo a la documentación oficial, la Armada baraja tres torretas, todas ellas europeas y solo una de diseño español. Esta última es la Guardian 30-T de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), una estación de armas diseñada específicamente para su integración en vehículos blindados.

Esta torre, según destaca su fabricante, está optimizada para operar tanto de día como de noche gracias a la incorporación de dos avanzados sistemas electroópticos. Su concepción modular y su perfil bajo reducen de forma significativa la huella radar del vehículo portador, al tiempo que facilitan su adaptación a distintos requisitos operativos.​

Como armamento principal, la Guardian 30-T monta un cañón MK44 Bushmaster II en configuración de 30 mm, convertible a 40 mm, disponible en versiones estándar o Stretch, complementado por una ametralladora coaxial de 7,62 mm como arma secundaria.

Además, integra hasta 12 lanzagranadas de humo y fragmentación, compatibles con sistemas Wegmann, ROSY y GALIX, y puede equiparse opcionalmente con un lanzador doble para misiles anticarro guiados (ATGM), lo que incrementa notablemente su capacidad antiblindaje.

Torre Guardian 30-T Indie/EM&E

La plataforma se caracteriza por su montaje giroestabilizado en dos ejes, con un nivel de estabilización inferior a 0,2 mrad, rangos de elevación de -15° a 60° y azimut continuo Nx 360°, lo que permite el seguimiento preciso de objetivos en movimiento.

Incorpora también un calculador balístico de última generación, así como opciones de integración con sistemas de alerta láser, detectores acústicos de disparos, C4I externos y estación meteorológica, dotando al conjunto de una elevada conciencia situacional.​

En el apartado de sensores, la torre de Escribano dispone de una cámara visible CMOS Full HD con zoom óptico 30x y una cámara IR refrigerada de tercera generación MWIR con zoom 20x, apoyadas por un telémetro láser de hasta 15 km de alcance.

Este conjunto proporciona capacidades de detección hasta 18,57 km, reconocimiento hasta 13,20 km e identificación de blancos OTAN (2,3 m x 2,3 m) hasta 8,56 km en canal visible, manteniendo además capacidad hunter-killer y protección balística para la tripulación.

La opción italiana

Otro de los sistemas que analiza la Infantería de Marina es la torre Hitfist 30 desarrollada por la compañía italiana Leonardo. Con un peso aproximado de entre 2.410 y 2.900 kg, combina un diseño compacto con un notable nivel de protección y potencia de fuego.

Su armamento principal está compuesto por un cañón automático ATK Mk44 Bushmaster II de 30 mm x 173 mm, compatible con municiones de tipo Air Burst, lo que le permite enfrentarse eficazmente a objetivos tanto blindados como en cobertura. Se complementa con una ametralladora coaxial de 7,62 mm, habitualmente del modelo UKM-2000C, para misiones de apoyo cercano.

Blindado equipado con la torre Hitfist Leonardo

El sistema de control de tiro digital incorpora servos eléctricos con estabilización en dos ejes, telémetro láser, visores panorámicos y cámaras térmicas, garantizando precisión incluso en movimiento y capacidad de combate día/noche bajo la filosofía hunter-killer.

Construida en aleación de aluminio balístico con módulos de blindaje adicionales, la Hitfist 30 ofrece protección según los estándares STANAG 4569. Aunque está diseñada para dos tripulantes (comandante y artillero), puede ser operada por una sola persona según las necesidades de la misión.

Cockerill 3030

El tercer sistema en estudio es la torre Cockerill 3030 es un sistema de armas modular concebido para su integración en vehículos blindados de cadenas y en plataformas 6x6 y 8x8, lo que le permite adaptarse a una amplia gama de configuraciones de combate contemporáneas.

Diseñada por la empresa belga John Cockerill, se orienta a proporcionar máxima flexibilidad de integración sin renunciar a la protección y a la potencia de fuego.

Vehículo 8x8 equipado con una torre Cockerill 3030 John Cockerill

Su estructura está realizada en aluminio balístico soldado, combinando ligereza y resistencia, algo especialmente relevante en operaciones de alta movilidad donde el peso es un factor crítico. La torre puede configurarse tanto en versión tripulada como no tripulada, manteniendo en ambos casos una dotación de dos operadores y priorizando que las tareas esenciales se realicen bajo blindaje.

El armamento principal se basa en cañones Mk44, Mk44S o XM813 de 30x173 mm, con capacidad de disparo tiro a tiro, en ráfagas cortas de cinco disparos o en modo completamente automático. Dispone de 255 proyectiles en un sistema de doble tambor, y, en el caso del Mk44S, puede configurarse en la variante Super 40 para incrementar la letalidad.

Como armamento secundario admite ametralladoras de 7,62 mm o 12,7 mm, un lanzagranadas automático de 40 mm e incluso lanzacohetes, proporcionando eficacia frente a una gran variedad de objetivos.

En el ámbito anticarro, integra misiles disparados desde la propia torre y cuenta con cargador de munición protegido bajo blindaje. La protección se refuerza con lanzafumígenos, sistemas de protección activa, detección acústica de disparos y alerta láser.

Los visores del jefe de vehículo y del tirador son idénticos, estabilizados en dos ejes y con capacidad día/noche, complementados por cámaras externas de 360° y un rango de elevación de -10° a +60°, que permite detección, reconocimiento e identificación de blancos hasta unos 18 km de día y 15 km empleando cámara térmica.