Lockheed Martin cuadruplicará la producción de interceptores THAAD tras un nuevo acuerdo con Defensa de EEUU

Lockheed Martin prevé inversiones multimillonarias y la creación de decenas de miles de empleos en manufactura, ingeniería y especialidades técnicas.

La empresa construirá un Centro de Aceleración de Municiones en Camden (Arkansas), incorporando tecnologías de automatización y robótica avanzada.

El aumento responde a la necesidad de reforzar la defensa antimisiles estadounidense y de sus aliados ante el aumento de tensiones geopolíticas.

Lockheed Martin cuadruplicará la producción anual de interceptores THAAD, pasando de 96 a 400 unidades, tras un acuerdo con el Departamento de Defensa de EEUU.

Lockheed Martin reforzará de forma sustancial la capacidad de defensa antimisiles de Estados Unidos tras firmar un acuerdo marco con el Departamento de Guerra para cuadruplicar la producción anual de interceptores del sistema Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), pasando de 96 a 400 unidades por año.

El convenio responde a la necesidad de fortalecer la red de defensa frente a amenazas balísticas en un contexto geopolítico marcado por la creciente competencia estratégica entre potencias y el aumento de las tensiones regionales.

Además, busca garantizar el suministro a largo plazo tanto para las fuerzas estadounidenses como para sus aliados internacionales.

El nuevo marco de colaboración se suma a otro acuerdo previo destinado a acelerar la fabricación de interceptores PAC‑3 Missile Segment Enhancement (MSE), y forma parte de un plan conjunto de largo alcance que apunta a ampliar la producción durante los próximos siete años.

Según la compañía, se prevé una primera adjudicación de contratos hacia el final del año fiscal 2026, sujeta a las aprobaciones del Congreso y a la disponibilidad de fondos adicionales.

Como parte de esta expansión, Lockheed Martin construirá un nuevo Centro de Aceleración de Municiones en Camden (Arkansas), que concentrará la producción de los sistemas THAAD, PAC‑3 y otros programas estratégicos.

La planta incorporará procesos de fabricación digital, automatización y robótica avanzada para optimizar los tiempos de producción y reforzar la eficiencia industrial.

Desde el inicio del primer mandato del expresidente Donald Trump, la compañía ha invertido más de 7.000 millones de dólares en la expansión de su capacidad para sistemas de defensa prioritarios, de los cuales unos 2.000 millones se destinaron específicamente a la producción de municiones.

En los próximos tres años, Lockheed prevé realizar nuevas inversiones multimillonarias para modernizar y ampliar más de 20 instalaciones en distintos estados del país.

El refuerzo productivo, según la compañía, permitirá crear decenas de miles de nuevos empleos en sectores de manufactura, ingeniería y especialidades técnicas vinculadas a la cadena de suministro.