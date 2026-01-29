El Eurofighter supera el millón de horas de vuelo y ya acumula una cartera de pedidos que alcanza los 156 cazas

Airbus y sus socios están intensificando la producción para incrementar el ritmo de ensamblaje final y mantener el liderazgo tecnológico en defensa aérea europea.

Los cazas Eurofighter Typhoon acaban de cumplir el millón de horas de vuelo, un hito tecnológico de una aeronave que entró en servicio en 2003 y que, hoy por hoy, continúa siendo una de las referencias de su generación.

El modelo acumula actualmente 89 pedidos de Alemania, Italia, España y Turquía que se han producido en los últimos 13 meses, según indican desde Airbus Defence and Space.

Este hecho "subraya lo indispensable que es el avión de combate para las capacidades de defensa de Europa y el papel fundamental que desempeña en la alianza de la OTAN".

Asimismo, como programa conjunto —impulsado por Alemania, Reino Unido, Italia y España— "contribuye a la resiliencia colectiva y a la capacidad de disuasión sostenible de Europa".

En cuanto a los datos industriales, el Eurofighter es un "motor para el crecimiento y el empleo". El programa asegura más de 100.000 puestos de trabajo en toda Europa en un total de 400 compañías participantes.

"Con 769 pedidos y 613 aviones entregados hasta la fecha, el Eurofighter es el programa de cazas de combate europeo de mayor éxito en producción", afirman desde la compañía.

Dadas las últimas adquisiciones, Airbus se encuentra "intensificando la producción" en los centros de ensamblaje final de Manching (Alemania) y Getafe (España).

Airbus también fabrica las secciones centrales del fuselaje y las alas derecha de todos los Eurofighter actualmente en la cartera.

Estas unidades principales se entregan a las filiales de las empresas socias del consorcio. Leonardo (Italia) y BAE Systems (Reino Unido) son las encargadas de la producción de las aeronaves para las fuerzas aéreas italiana y turca, respectivamente.

Asimismo, "para 2028, Airbus aumentará la producción de secciones centrales del fuselaje y alas derecha de las 14 actuales a más de 20 al año", aseguran.

Todas las compañías participantes en el consorcio "están desarrollando constantemente el Eurofighter para mantenerlo a la vanguardia de la tecnología y garantizar que siga siendo un pilar clave de la capacidad aérea de la OTAN durante las próximas décadas".

El Ministerio de Defensa de España y el Ejército del Aire y del Espacio tienen previsto incorporar un total de 45 unidades de Eurofighter de las versiones más recientes.

Por su parte, Alemania también cuenta con un pedido en firme de 20 aparatos de Tranche 5 y otros 38 del Programa Quadriga en los que se encuentra trabajando actualmente para la incorporación de la tecnología más puntera existente.

Turquía ha sido el último país en mostrar interés y adquirir este modelo. El contrato se firmó con Reino Unido hace unos meses después de que Alemania diera su visto bueno.