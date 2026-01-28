Estados Unidos enviará a Ucrania 65 blindados para transporte de tropas de la compañía Textron Systems

Los vehículos blindados son una de las necesidades más importantes a las que se enfrenta Ucrania desde hace casi 4 años. La invasión de Rusia demostró que este tipo de plataformas son esenciales tanto para la movilidad del personal como para la realización de operaciones tácticas.

Esta combinación es la que ofrece el Textron Commando, un 4x4 de fabricación estadounidense que acaba de recibir un contrato para suministrar 65 unidades a las Fuerzas Armadas de Kiev.

El valor del contrato es de 163 millones de dólares y su ejecución se va a llevar a cabo a través de la Iniciativa de Asistencia de Seguridad de Ucrania (USAI) mediante el mecanismo de Ventas Militares al Extranjero.

Además de los 65 vehículos acordados en su versión de fuerza de ataque móvil, Textron deberá suministrar igualmente repuestos a Ucrania, tal y como recogen en un comunicado.

El contrato, con un precio fijo y una duración de tres años, cubre la construcción y entrega de nuevos vehículos para apoyar a USAR y fortalecer el Ejército de Ucrania mejorando la movilidad terrestre y las capacidades defensivas, señalan.

"Textron Systems ha entregado cientos de vehículos Commando al Ejército de Estados Unidos en las últimas dos décadas", según ha explicado David Phillips, vicepresidente sénior de sistemas aéreos, terrestres y marítimos de la compañía.

"El Commando Select ha demostrado su apoyo a los soldados, sirviendo como un vehículo blindado de transporte de personal de eficacia probado en combate".

Blindado 4x4 Commando Textron Systems

Phillips también apunta a que el blindado realiza operaciones de policía militar y mando y control en apoyo de misiones de movilidad terrestre.

Vehículo blindado

El Commando desarrollado por Textron es un vehículo 4x4 especialmente diseñado para escenarios complicados que requieran alta movilidad.

La plataforma monocasco está fabricada en forma de V —un esquema que sigue, por ejemplo, el 8x8 Dragón español— que le confiere alta protección frente a minas, munición y artefactos explosivos improvisados.

También dispone de algunos sistemas de supervivencia como los asientos resistentes a explosiones, sistema de extinción de incendios y opciones para incluir revestimientos antifragmentación.

De forma estandarizada, estos Commando cuentan con un motor de 300 caballos de potencia que les permite una velocidad máxima de 105 km/h y una autonomía de 600 kilómetros.

Sus cualidades de alta movilidad también están apoyadas por un sistema de suspensión independiente que pueden adaptarse a terreno roto o a la conducción sobre escombros.

El sistema central de inflado de neumáticos permite ajustar igualmente la presión de las ruedas y se combina con la posibilidad de continuar la conducción con un pinchazo.

Los primeros vehículos con destino Ucrania tienen previsto llegar al país europeo a finales de este mismo año, según recoge Army Recognition.

El mismo medio señala que la configuración elegida para esas unidades incluye conectividad mejorada en el campo de batalla, comunicaciones encriptadas y, de forma opcional, la integración de armas.

Estas últimas pueden ser torres operadas remotamente con ametralladoras pesadas de 12,7 mm o cañones de 30 mm, dependiendo del papel en la misión.

Blindado Commando Textron Systems

Textron Systems ha confirmado también que el contrato incluye un paquete de entrenamiento personalizado para las fuerzas ucranianas, que abarca tanto la instrucción del operador como los procedimientos de mantenimiento en el campo y el diagnóstico del sistema.

La formación se impartirá mediante una combinación de programas con base en EEUU y equipos de personal de Textron desplegados en el país europeo. En este último escenario, recibirán el apoyo del Grupo de Asistencia de Seguridad de Ucrania y de una unidad del Departamento de Guerra estadounidense.

Según explican, esta estructura está pensada para proporcionar un despliegue rápido y una integración fluida en las unidades de vehículos blindados en Ucrania.

De regreso al vehículo, el Commando ya ha demostrado sus capacidades en despliegues previos de fuerzas estadounidenses en Irak y Afganistán.

Una de sus principales cualidades es su arquitectura de diseño modular y su compatibilidad con los equipos estándar de la OTAN, convirtiéndolo en un elemento más del ecosistema desplegado en Ucrania por los países de la Alianza.