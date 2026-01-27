Navantia redobla su apuesta por el programa naval de Suecia y promete entregar dos fragatas en 2030 y otras dos en 2031

Las claves nuevo Generado con IA Navantia ha prometido entregar dos fragatas ligeras a la Marina sueca en 2030 y otras dos en 2031, adaptadas a los requisitos suecos y compatibles con la OTAN. La fragata española 'Almirante Juan de Borbón' recibió a altos cargos suecos y españoles en Estocolmo, mostrando las capacidades de Navantia ante el gobierno sueco. El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, reforzó la colaboración con empresas suecas para el programa de futuras fragatas de la clase Luleå. Navantia negocia con Egipto la posible venta internacional de submarinos S-80, aunque todavía no ha cerrado ningún contrato de exportación para esta clase.

Navantia ha presumido ante las autoridades suecas de su experiencia y capacidades para el diseño, construcción y apoyo al ciclo de vida de buques de combate de superficie complejos.

El constructor naval ha aprovechado la visita a Estocolmo de la fragata 'Almirante Juan de Borbón' (F-102) de la Armada, que ejerce actualmente como buque insignia del Grupo Marítimo Permanente de la OTAN en el norte de Europa (SNMG-1), para hacer gala de sus productos ante el Gobierno sueco.

En este sentido, durante su estadía en el país nórdico, el buque español ha recibido a más de un centenar de visitantes, entre ellos el ministro de Defensa sueco, Pål Jonson, quien fue recibido a bordo de la embarcación por el jefe de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro, y el embajador de España en Suecia, Luis Cuesta.

La embarcación también ha acogido al ministro de Defensa Civil, Carl-Oskar Bohlin; el Jefe de la Marina Sueca, almirante Johan Norlen; y el director de la Administración Sueca de Material de Defensa, almirante Fredrik Linden.

Asimismo, representantes de la industria de defensa sueca pudieron conocer de primera mano las características del navío construido por Navantia. Precisamente, el presidente de la compañía, Ricardo Domínguez, ha mantenido reuniones con representantes del sector con el fin de reforzar la colaboración con empresas locales de cara al programa de las futuras fragatas de la clase Luleå de la Marina sueca.

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez (c), en Estocolmo Navantia

La empresa española ha detallado que ofrece la construcción de cuatro fragatas ligeras, las dos primeras a entregar en 2030 y las otras dos en 2031, "totalmente adaptadas a los requisitos suecos e interoperables en un contexto OTAN, con un apoyo al ciclo de vida que garantiza su disponibilidad".

"Navantia está en posición de ser un socio fiable para Suecia, proporcionando una capacidad naval rápidamente operativa, totalmente en línea con los requisitos suecos, junto con un apoyo al ciclo de vida mejorado con tecnologías digitales de última generación y una estrecha participación de la industria sueca", ha señalado Domínguez.

Submarinos para Egipto

A principios de este enero, tal como adelantó El Español, trascendió que Navantia se encuentra en conversaciones con el Gobierno egipcio para una posible venta de submarinos, que, de concretarse, se trataría del primer contrato internacional del S-80.

Navantia encara así una nueva oportunidad de exportación de la clase Isaac Peral, que si bien ha recibido interés por parte de algunos países, no ha conseguido hacerse con ningún contrato de venta hasta la fecha.

La última negativa llegó a finales del pasado noviembre, cuando Polonia adjudicó a la sueca Saab la construcción de su nueva flota de submarinos en un concurso en el que participó también el astillero español.