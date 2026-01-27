Integrasys ha sido seleccionada por la NASA para participar en la monitorización de la misión Artemis II

La misión Artemis II probará los sistemas que permitirán próximas misiones tripuladas a la Luna y, a largo plazo, a Marte.

Integrasys, la empresa de comunicaciones satelitales española referente en comunicaciones satelitales, ha sido seleccionada por la NASA para participar en la monitorización de la misión Artemis II, la esperada misión que supone el primer intento después de 54 años de volver a acercar al ser humano a la Luna.

La compañía participará con su propia tecnología y con una antena de 2,4 metros de diámetro que trabaja en la banda S y que se instalará en el tejado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Sevilla.

Se trata de la única empresa española que ha sido seleccionada por la NASA dentro de los 47 participantes de 14 países seleccionados y que participan de forma voluntaria para rastrear la nave espacial durante su viaje alrededor de la Luna.

La misión Artemis II volará alrededor de la Luna para probar los sistemas que llevarán a los astronautas a la superficie lunar, con el objetivo de obtener beneficios económicos y fomentar el descubrimiento científico en la Edad Dorada de la exploración y la innovación.

Según ha informado la NASA, el vuelo de prueba Artemis II lanzará el cohete Space Launch System (SLS) de la NASA, que transportará la nave Orion y una tripulación de cuatro astronautas en una misión al espacio profundo.

La segunda misión de la agencia dentro del programa Artemis es un paso clave en el camino de la NASA hacia el establecimiento de una presencia a largo plazo en la Luna, la validación de los sistemas necesarios para apoyar futuras exploraciones en la superficie lunar y la preparación del camino para la primera misión tripulada a Marte.

“La oportunidad de seguimiento de Artemis II es un verdadero paso hacia la visión de prioridad comercial de SCaN. Al invitar a organizaciones externas a demostrar sus capacidades durante una misión de vuelo espacial tripulada, estamos fortaleciendo el mercado del que dependeremos a medida que exploremos más lejos en el sistema solar”, dijo Kevin Coggins, administrador asociado adjunto de SCaN en el cuartel general de la NASA en Washington.

“No se trata de seguir una sola misión, sino de construir un ecosistema resiliente, público-privado, que apoye la Edad Dorada de la innovación y la exploración", subrayó.