Indra pide colaboración al Ayuntamiento de Córdoba para captar 450 profesionales para su futura fábrica de radares

Indra ha solicitado la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba para acelerar la captación de talento y reforzar las capacidades formativas necesarias para llevar a cabo su ambicioso plan industrial y tecnológico en la ciudad andaluza. Allí la compañía invertirá 56 millones de euros en una nueva fábrica automatizada de radares, que prevé contar con una plantilla de 450 profesionales en los próximos dos años.

Durante un encuentro celebrado este martes en el Ayuntamiento de Córdoba, el alcalde José María Bellido y la primera teniente de alcalde, Blanca Torrent, han recibido a Mari Carmen Moneva, directora general de Recursos Humanos de Indra, y a José Manuel Fuentes, director de Producción, quienes presentaron los detalles del proyecto.

En la reunión participaron también los delegados de Educación y Empleo de la Junta de Andalucía, Diego Copé y María Dolores Gálvez, respectivamente, con el propósito de analizar vías de cooperación institucional orientadas a facilitar la incorporación de profesionales técnicos e ingenieros.

En la cita se han analizado distintas vías de colaboración con el Ayuntamiento para facilitar la incorporación de profesionales de perfil técnico y altamente cualificado. La prioridad se centra en áreas como la producción y la ingeniería, así como en el diseño de nuevas propuestas formativas que permitan responder al importante volumen de contrataciones previsto en los próximos meses.

El plan industrial contempla dos grandes centros de trabajo. El primero será una fábrica automatizada de radares en el polígono de Las Quemadas, con más de 13.000 metros cuadrados de superficie, donde se fabricarán equipos de alta tecnología como los radares Nemus —capaces de detectar drones y proyectiles—, el radar de vigilancia espacial y los sistemas Lanza LTR-25 y MRT.

El segundo centro, cuya ubicación está aún en estudio, se dedicará a la creación de estructuras metálicas avanzadas para el desarrollo de centros de mando y control desplegables destinados a defensa, telecomunicaciones y sistemas tácticos.

"La apuesta de Indra por Córdoba es una magnífica noticia que refuerza nuestro tejido productivo y ofrece oportunidades reales para los profesionales locales en una empresa líder a escala internacional", ha destacado Bellido.

Por su parte, Moneva ha subrayado que la colaboración con las instituciones será clave para cubrir los nuevos puestos y facilitar el desarrollo de programas formativos que preparen a jóvenes y técnicos en áreas de alta demanda, como la radiofrecuencia y la ingeniería de sistemas.

"Estamos comprometidos con crear empleo estable y de calidad, atraer y desarrollar talento local e impulsar programas formativos que permitan a jóvenes y profesionales integrarse en proyectos punteros de ámbito nacional e internacional", ha afirmado.

Indra planea además estrechar su relación con la Universidad de Córdoba, los centros de Formación Profesional y el Servicio Público de Empleo. Entre las iniciativas formativas previstas destaca la creación de un curso avanzado en radiofrecuencia, orientado a la especialización del talento local y a su integración en el ecosistema tecnológico cordobés.

Esta inversión se enmarca dentro del Plan Andalucía de Indra, una estrategia que persigue duplicar la actividad del grupo en la comunidad y consolidar su papel como referente del sector tecnológico e industrial.

Con una inversión global de más de 80 millones de euros en la región y la previsión de superar los 3.700 empleos directos, Indra se consolida como uno de los grandes motores de innovación en el sur de España.

Además, se espera que el proyecto genere un importante impacto económico indirecto en la red de proveedores y empresas colaboradoras, impulsando la transformación productiva de Andalucía hacia sectores de alto valor añadido.