Indra y la Fundación Universia lanzan la primera convocatoria de Becas STEM para estudiantes con discapacidad

Las claves nuevo Generado con IA Indra y Fundación Universia lanzan la primera convocatoria de Becas STEM para estudiantes con discapacidad, con el apoyo del Banco Santander. El programa está dirigido a estudiantes con una discapacidad igual o superior al 33% matriculados en carreras universitarias o formación profesional en ramas STEM durante el curso 2025-2026. Se otorgarán 15 becas de 2.000 euros cada una a estudiantes de grado, máster, doctorado o formación profesional en áreas científicas, tecnológicas, ingenieriles y matemáticas. La iniciativa busca fomentar la igualdad de oportunidades, la inclusión de talento con discapacidad y mejorar la accesibilidad tecnológica en el ámbito científico-tecnológico.

Indra Group y Fundación Universia han lanzado la primera convocatoria de Becas STEM con el objetivo de impulsar el talento joven de personas con discapacidad en el ámbito científico-tecnológico.

Con el respaldo del Banco Santander para el desarrollo de sus actividades, buscan facilitar el acceso a la formación superior en disciplinas con alta demanda profesional, "contribuyendo a una sociedad más equitativa y competitiva", han señalado.

Este nuevo programa de becas está dirigido a estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que estén matriculados en titulaciones universitarias y de formación profesional en el ámbito de las STEM durante el presente curso 2025-2026.

Este último incluye ramas científicas, tecnológicas, ingenieriles y matemáticas.

Para esta primera edición, se concederán un total de 15 ayudas económicas de 2.000 euros cada una, destinadas a estudiantes de grado, máster, doctorado o formación profesional.

"Con esta convocatoria, Indra Group y Fundación Universia reafirman su compromiso con la igualdad de oportunidades y la inclusión de talento con discapacidad en sectores clave para la transformación digital y la innovación".

Asimismo, según recogen en un comunicado, el objetivo es también el impulso de "una mayor sensibilidad del colectivo y la mejora de la accesibilidad tecnológica". Las solicitudes podrán presentarse a través de Santander Open Academy.