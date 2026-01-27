La Guardia Civil encarga a Zelenza el desarrollo de drones marinos para interceptar narcolanchas en el Estrecho

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Civil ha encargado a Zelenza el desarrollo de drones marinos para interceptar narcolanchas en el Estrecho de Gibraltar. El sistema incluirá embarcaciones no tripuladas capaces de detectar, seguir e interceptar embarcaciones dedicadas al narcotráfico, utilizando inteligencia artificial y sensores avanzados. Los drones marinos operarán en colaboración con patrulleras tripuladas y podrán realizar misiones de vigilancia, seguimiento y detención sin exponer a los agentes al peligro. El proyecto incorpora tecnología de operación en enjambre, centro de mando unificado y sistemas de comunicación resistentes a intrusiones, permitiendo operaciones coordinadas y autónomas.

La Guardia Civil apuesta por la innovación en su lucha contra el narcotráfico en el estrecho de Gibraltar. La Benemérita, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), ha adjudicado a Zelenza el desarrollo de un sistema de interceptación mediante drones marinos.

De esta manera, la empresa deberá diseñar y poner en marcha un sistema no tripulado capaz de detectar, seguir e interceptar embarcaciones dedicadas al narcotráfico, especialmente las conocidas narcolanchas que operan en el Estrecho de Gibraltar.

Esta zona marítima, de alto tránsito y relevancia estratégica, ha sido durante años una de las principales rutas de entrada de droga en Europa, obligando a las fuerzas de seguridad españolas a buscar nuevas herramientas tecnológicas que aumenten su eficacia y reduzcan el riesgo para los agentes.

El corazón del proyecto será el desarrollo de una embarcación de superficie no tripulada (USV, por sus siglas en inglés) de gran velocidad, concebida para misiones de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR) e intercepción.

Estos drones marinos deberán ser capaces de patrullar a distancia, realizar seguimientos automáticos y detener objetivos hostiles sin exponer a personal operativo a condiciones de peligro. Además, contarán con sistemas de control remoto avanzados que permitirán mantener operaciones prolongadas y coordinar la intervención de patrulleras tripuladas.

Asimismo, el plan del Instituto Armado prevé que los futuros vehículos operen en colaboración con las lanchas interceptoras HS60, embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

Zelenza liderará el desarrollo tecnológico a través de su filial Seadrone, con más de diez años de experiencia en el diseño de embarcaciones autónomas. Entre sus proyectos previos destaca el SEAD 23, el primer dron marítimo USV fabricado para la Armada.

Dron Sead 23 Zelenza

Este bagaje permitirá integrar un conjunto de tecnologías clave, como sensores de detección temprana, algoritmos de inteligencia artificial y sistemas de comunicación resistentes a intrusiones, con el propósito de garantizar una respuesta rápida y segura ante cualquier amenaza en aguas nacionales.

El nuevo sistema también incluirá un dron furtivo desplegable, dispositivos de interceptación, un centro de mando y control unificado y simuladores de entrenamiento.

Además, el sistema estará equipado con la tecnología Swarming de Zelenza, que posibilita la operación coordinada de múltiples unidades en entornos con comunicación limitada.

Gracias a la inteligencia artificial integrada, los drones podrán compartir información en tiempo real y operar de forma autónoma y en enjambre, adaptándose dinámicamente a las condiciones y objetivos de cada misión.

"Es un orgullo que Zelenza y Seadrone hayan sido seleccionadas para desarrollar este sistema que ayudará a combatir la lacra del narcotráfico. La tecnología nos permite reducir el riesgo para nuestros agentes mientras hacemos más seguras nuestras aguas", ha afirmado Pedro Alfaro, CEO de Zelenza.