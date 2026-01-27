Figuras clave de las Fuerzas Armadas, la política y la industria en el I Observatorio de la Defensa de El Español

Las claves nuevo Generado con IA El I Observatorio de la Defensa de EL ESPAÑOL se celebrará los días 2 y 3 de febrero y reunirá a figuras clave de las Fuerzas Armadas, la política y la industria. El evento analizará los principales retos de la seguridad y defensa en el contexto nacional e internacional, destacando la importancia de una visión integral y transversal. Participarán representantes del Ministerio de Defensa, principales empresas del sector, expertos en geopolítica y portavoces de las principales formaciones parlamentarias. El foro tendrá lugar en el Auditorio de la Universidad Camilo José Cela, consolidándose como espacio de diálogo entre instituciones públicas, privadas y el ámbito académico.

"La Defensa, una prioridad nacional". Bajo este lema los próximos días 2 y 3 de febrero, EL ESPAÑOL celebrará el I Observatorio de la Defensa, un foro que reunirá a destacadas figuras del ámbito político, institucional y de la industria para analizar los principales retos de la seguridad y la defensa en el actual contexto nacional e internacional.

La iniciativa parte de una premisa cada vez más compartida: garantizar la seguridad y la defensa ha dejado de ser una cuestión exclusivamente militar para convertirse en un elemento esencial en la protección de la libertad, la democracia y el bienestar de los ciudadanos europeos.

Así lo ha subrayado en reiteradas ocasiones la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha insistido en la necesidad de abordar la defensa desde una perspectiva integral, porque seguridad y defensa son cuestiones de Estado, "orientadas a favorecer la estabilidad, el progreso y la paz".

En un escenario marcado por amenazas híbridas, ciberataques y la creciente inestabilidad geopolítica, la seguridad y la defensa se erigen como pilares fundamentales para el funcionamiento normal de las instituciones, la estabilidad económica y la garantía de los servicios públicos.

Un entorno seguro no solo protege fronteras, sino que sostiene el Estado de derecho y refuerza la resiliencia de las democracias frente a desafíos cada vez más complejos.

El I Observatorio de la Defensa de EL ESPAÑOL se presenta como un foro estratégico de referencia para el análisis y el debate sobre los grandes desafíos de la seguridad y la defensa, con el objetivo de situar esta cuestión en el centro de la agenda pública y avanzar hacia una visión compartida de su papel como prioridad nacional.

El encuentro contará con una destacada representación institucional del Ministerio de Defensa, con la participación del teniente general Miguel Ivorra, director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa, y del almirante Aniceto Rosique Nieto, director general de Armamento y Material, quienes abordarán las principales líneas de actuación y modernización del sector.

Junto a ellos, el Observatorio reunirá a primeras figuras de la industria de la Defensa, entre las que destacan Ángel Olivares, presidente de Feindef; Ángel Escribano, presidente de Indra Group, y Luis Furnells, presidente del Grupo Oesía, que analizarán el papel de la industria nacional en el actual contexto geopolítico y tecnológico.

Además, participarán también las principales patronales del sector: TEDAE y Aesmide.

El debate se verá enriquecido por la visión de expertos en seguridad y geopolítica, como Miguel Ángel Ballesteros, general de Brigada de Artillería, exdirector del Departamento de Seguridad Nacional, y Javier Rupérez, exembajador de España en Estados Unidos, que aportarán una perspectiva estratégica e internacional.

El ámbito político también estará ampliamente representado, con la participación de las principales formaciones parlamentarias.

Por parte del Partido Popular intervendrá Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional; el PSOE estará representado por María del Carmen Sánchez Díaz, vicepresidenta primera de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, mientras que Sumar contará con la presencia de Txema Guijarro García, portavoz de la Comisión de Defensa. A ellos se sumarán otros representantes del ámbito autonómico.

Además, el I Observatorio de la Defensa de EL ESPAÑOL contará con la intervención de altos cargos de la Administración pública y directivos de compañías multisectoriales estrechamente vinculadas a los ámbitos de la seguridad y la defensa, consolidando el encuentro como un espacio de diálogo transversal entre instituciones públicas y privadas, industria de Defensa y responsables políticos.

Como no podría ser de otra forma, en este foro de debate contaremos también con amplia representación del mundo académico.

El evento se celebrará en el Auditorio de la Universidad Camilo José Cela, en su sede Almagro (C/ Almagro, 5 Madrid).