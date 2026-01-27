La Armada despliega cinco fragatas en el estrecho de Gibraltar para hacer frente a la amenaza de los drones

Las claves nuevo Generado con IA La Armada española despliega cinco fragatas en el golfo de Cádiz, el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán en el ejercicio avanzado MAR-26. El objetivo del operativo es reforzar la preparación ante amenazas convencionales y asimétricas, especialmente las vinculadas al uso de drones aéreos y marítimos. Participan más de 1.100 personas y unidades de los tres ejércitos, con apoyo de fuerzas aliadas de EEUU y Portugal, incluyendo patrullas aéreas, helicópteros y drones. El ejercicio permite mejorar la coordinación ante situaciones complejas y es considerado clave para garantizar la defensa de los intereses marítimos nacionales.

La Armada ha puesto en marcha este lunes el ejercicio MAR-26, una maniobra de adiestramiento avanzado que se desarrolla en las aguas del golfo de Cádiz, el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán.

El operativo, dirigido por la 41 Escuadrilla de Escoltas, reúne a cinco fragatas, tres de la clase Santa María y dos de la clase Álvaro de Bazán, junto con otras unidades de los tres ejércitos y fuerzas aliadas.

El objetivo del MAR-26 es reforzar la preparación de la fuerza naval española ante amenazas convencionales y asimétricas, especialmente aquellas vinculadas al uso de vehículos no tripulados, tanto aéreos como marítimos.

Estas amenazas, cada vez más presentes en escenarios tanto civiles como militares, suponen un desafío tecnológico y táctico que obliga a las fuerzas armadas a adaptar constantemente sus estrategias de defensa.

La fragata 'Santa María' (F-81) -embarcación insignia del despliegue- actúa como buque de mando bajo las órdenes del capitán de navío Rafael Mira Calvo, comandante de la 41 Escuadrilla.

La fragata 'Numancia'.

A bordo se encuentra su Estado Mayor Desplegable, encargado de dirigir las operaciones y coordinar a las más de 1.100 personas que participan en el ejercicio, según han detallado desde la Armada.

La agrupación naval se completa con las fragatas 'Numancia' (F-83) y 'Navarra' (F-85), también de la 41 Escuadrilla, y con las fragatas 'Álvaro de Bazán' (F-101) y 'Cristóbal Colón' (F-105), pertenecientes a la 31 Escuadrilla de Superficie. Estas unidades, conocidas por su polivalencia y capacidades avanzadas de combate, forman el núcleo de una fuerza que representa la vanguardia tecnológica de la Armada.

Participación de EEUU y Portugal

A bordo de los buques operan además tres Equipos Operativos de Seguridad (EOS) de Infantería de Marina, especializados en abordajes, protección marítima y defensa contra incursiones asimétricas. Su papel resulta esencial en las prácticas de respuesta ante ataques de drones o amenazas rápidas y de baja firma radar.

El ejercicio MAR-26 cuenta también con un notable componente internacional. Entre los medios colaboradores se incluyen aviones de patrulla marítima de la Fuerza Aérea Portuguesa, helicópteros de la Flotilla de Aeronaves de la Armada y del Escuadrón 79 de la US Navy, con base en Rota (Cádiz).

De igual manera, se contará con drones del INTA, del Centro de Experimentación y Vehículos No Tripulados (CEVENTA) y de la Sexta Flota de Estados Unidos. A su vez, la participación conjunta con unidades del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio subraya el carácter multidimensional del adiestramiento.

Este tipo de ejercicios avanzados permite evaluar y mejorar la coordinación entre diferentes ramas y aliados, al tiempo que se pone a prueba la capacidad de reacción ante situaciones de alta complejidad táctica.

La Armada destaca que la realización del MAR-26 es fundamental para garantizar la defensa de los intereses marítimos nacionales y, por extensión, la prosperidad y seguridad de España.