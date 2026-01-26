Turquía trabaja en una versión naval del caza Hürjet: contará con doble reactor para operar desde portaviones

La incipiente industria aeronáutica militar de Turquía comienza a tomar forma. Turkish Aerospace Industries (TAI) se encuentra en pleno proceso de desarrollo de varios sistemas como el Hürjet y el caza de quinta generación KAAN, mientras en el horizonte ya se divisa un posible sexta generación.

Entre todos estos avances, para España es especialmente relevante el caza Hürjet. Concebido para el Ejército del Aire y del Espacio español como una aeronave de formación avanzada, los planes de Turquía pasan por ir más allá.

El director general de TAI, Mehmet Demiroglou, ha apuntado en una entrevista que se encuentran trabajando en una versión naval del Hürjet, aunque con diferencias importantes respecto a la estándar.

Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes del programa, la compañía está desarrollando una variante con doble motorización para permitir la operación a bordo de portaviones.

"El trabajo ha comenzado de forma oficial", han apuntado las mismas fuentes.

Desde el punto de vista industrial, la adaptación a un entorno naval de este tipo necesita de cambios importantes en la plataforma.

Más allá de la integración del segundo motor, también deben incorporarse un tren de aterrizaje reforzado y algunos elementos extra para permitir su operación desde la cubierta de una embarcación.

Dos cazas Hürjet en pleno vuelo Cedida

Asimismo, este incremento importante en el peso de la aeronave traerá consigo un cambio notable en las superficies sustentadoras y la necesidad de adaptación aerodinámica.

Según explicó Mehmet Demiroglou en la misma entrevista, publicada en el canal de YouTube SAHA Estambul, TAI se encuentra esperando un pedido de la Armada turca para esta versión.

Turquía se encuentra actualmente construyendo un portaviones, denominado MUGEM, que tiene previsto poner en servicio a partir del año 2030.

El planteamiento de la Armada turca es desarrollar el MUGEM como un portaviones STOBAR (Short Take-Off but Arrested Recovery) que emplea una rampa colocada en la proa como método de lanzamiento al aire.

Sin embargo, según se ha confirmado, el objetivo es que, de cara al futuro, esta rampa pueda retirarse e integrar en la cubierta un sistema de catapulta, convirtiéndolo entonces en un portaviones CATOBAR.

Demiroglou también apuntó a que TAI cuenta actualmente con 12 aeronaves Hürjet para la Fuerza Aérea de Turquía y 4 prototipos en fase de producción, poniendo el punto de inicio a la "producción en masa".

El propósito de la compañía estatal es fabricar 3 cazas al mes, satisfaciendo primeramente las necesidades nacionales para, posteriormente, pasar al contrato español.

El Ministerio de Defensa encabezado por Margarita Robles adjudicó el pasado 30 de diciembre la compra de 30 Hürjet a la UTE formada por Airbus Defence and Space y Turkish Aerospace Industries (TAI) por 3.120 millones de euros.

Además de las aeronaves, fuentes del programa confirmaron a este periódico que se contempla el establecimiento de una línea de conversión en España, apoyo logístico y varios simuladores.

Si bien TAI y Airbus lideran el programa, en el memorando de entendimiento firmado el pasado mayo se incluyó a otras 14 compañías españolas en la ecuación que participarán con diferentes roles en el desarrollo del caza.

El cronograma que apuntan desde Defensa establece la llegada de los dos primeros cazas a finales de 2028, que servirán de prototipo tanto desde la parte industrial como para vuelos de certificación.

En paralelo, se establecerá una línea de conversión en las instalaciones de Airbus en Getafe con el objetivo de integrar la tecnología española a los aparatos, hasta llegar a la treintena prevista.

El objetivo de los Hürjet es relevar a los cazas F-5M que prestan actualmente servicio en el Ala 23 con base en Talavera la Real (Badajoz). Este último modelo lleva operativo en España más de medio siglo y está cerca de cumplir con su vida útil.

España, sin caza naval

Las buenas relaciones de España con Turquía en el ámbito diplomático y de cooperación industrial militar han puesto el foco sobre esta nueva versión naval del Hürjet.

Desde el Ministerio de Defensa español se ha mencionado en varias ocasiones la negativa ante la adquisición de aviones F-35 en cualquiera de sus dos versiones navales —ya sea la de despegue y aterrizaje vertical F-35B o la estándar para operaciones marítimas F-35C—, por lo que esta carencia podría ser crítica para las capacidades de proyección de fuerza.

Precisamente, la Armada anunció hace unos meses el encargo a Navantia del diseño de un portaviones desde el que operar aeronaves de despegue y aterrizaje horizontales, eliminando de la ecuación el F-35B.

Es en esa carencia de aeronaves navales donde el caza turco podría tener su hueco dentro de la flota española. Además, desde Turquía tampoco cierran la puerta al desarrollo de una versión naval del caza de quinta generación KAAN.