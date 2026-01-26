El portaaviones 'USS Abraham Lincoln' ya está cerca de Oriente Próximo en medio de la tensión con Irán

Las claves nuevo Generado con IA El portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln ha sido desplegado por Estados Unidos en Oriente Medio para reforzar la seguridad ante la volatilidad regional y la crisis interna en Irán. El grupo aeronaval liderado por el Lincoln, escoltado por tres destructores, navega actualmente por el océano Índico rumbo a la zona de responsabilidad del Mando Central estadounidense (CENTCOM). El despliegue llega tras advertencias de Donald Trump sobre posibles acciones militares si Irán continúa reprimiendo protestas, y pese a que no hay órdenes de ataque, se han intensificado los activos militares. Autoridades iraníes han advertido que cualquier ataque de EEUU sería considerado una "guerra total", mientras expertos alertan sobre amenazas asimétricas como el uso de enjambres de drones.

Estados Unidos ha anunciado que el portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln ya se encuentra desplegado en Oriente Medio con la misión de “promover la seguridad y la estabilidad” en Irán, tras semanas de protestas internas en la República Islámica que han sido duramente reprimidas por las autoridades.

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de EEUU (CENTCOM) confirmó a través de sus redes sociales que el grupo aeronaval liderado por el portaaviones USS Abraham Lincoln, escoltado por tres destructores navega ya por el océano Índico.

Washington considera prioritario reforzar su presencia militar en la zona ante el aumento de la volatilidad regional.

Según el comunicado oficial, la flota opera actualmente en el océano Índico y avanza gradualmente hacia el área de responsabilidad del CENTCOM, lo que sitúa al Lincoln más cerca que en meses anteriores de posibles escenarios de tensión con Irán

La medida llega tras reiteradas advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, de que podría ordenar una acción militar si Irán continúa con su represión de manifestantes antigubernamentales.

Sailors aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) perform routine maintenance as the aircraft carrier sails in the Indian Ocean, Jan. 26. The Abraham Lincoln Carrier Strike Group is currently deployed to the Middle East to promote regional security and stability. pic.twitter.com/dkuN946hce — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 26, 2026

Los últimos movimientos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirman que el mandatario hablaba muy en serio.

En las últimas semanas, Trump ha responsabilizado al régimen iraní por la violencia y ha afirmado que su “objetivo final es ganar” y mantener la presión sobre Teherán.

Aunque fuentes oficiales estadounidenses aseguran que no hay órdenes definitivas de ataque, el reforzamiento de los activos —incluyendo posibles despliegues de cazas F-15E Strike Eagle y sistemas de defensa aérea— ha intensificado los temores de una escalada militar abierta.

Amenazas de represalia

El despliegue del USS Abraham Lincoln no ha pasado desapercibido entre aliados y rivales. Autoridades iraníes han advertido que cualquier ataque estadounidense sería considerado como una “guerra total”, elevando el nivel de alerta en Teherán.

Al mismo tiempo, expertos alertan sobre potenciales amenazas asimétricas, como enjambres de drones que podrían poner en riesgo a los buques norteamericanos, lo que subraya los desafíos de seguridad que enfrenta la Flota en estas aguas.

La decisión estadounidense se produce en medio de una crisis interna en Irán, donde las protestas iniciadas hace semanas han generado miles de muertos y un amplio número de arrestos según estimaciones de grupos de derechos humanos, aunque las cifras oficiales difieren.

Esta situación ha servido de telón de fondo para las crecientes fricciones diplomáticas y militares entre Washington y Teherán.