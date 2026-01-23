Grupo Oesía participará en el programa de modernización de los vehículos Pizarro adjudicado a Santa Bárbara

Tecnobit aportará productos de última generación y capacidades de ingeniería, consolidando la cadena de valor industrial nacional en defensa.

Los trabajos se realizan en el Centro de Excelencia de Apoyo al Ciclo de Vida de SBS en Alcalá de Guadaíra, y la actualización deberá completarse antes del 30 de noviembre de 2031.

El contrato, valorado en 264 millones de euros, contempla la renovación completa de los blindados, con especial énfasis en la mejora de la optrónica de la torre.

Grupo Oesía, a través de su filial Tecnobit, participará en la modernización de los vehículos de combate Pizarro junto a Santa Bárbara Sistemas.

El Ministerio de Defensa español adjudicó a Santa Bárbara Sistemas la modernización de los vehículos de combate de infantería y caballería Pizarro el pasado diciembre con un coste de 264 millones de euros.

Ahora, en este mismo marco, Santa Bárbara ha firmado con Tecnobit, filial del Grupo Oesía, un contrato para llevar a cabo de forma conjunta este trabajo.

Según explican en un comunicado, los trabajos de modernización ya han comenzado en el Centro de Excelencia de Apoyo al Ciclo de Vida que la propia SBS tiene en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra.

Desde este centro, la compañía "ejecutará una renovación completa de los vehículos incluyendo mejoras en la optrónica de la torre como uno de los paquetes de trabajo clave".

Será en esa rama del proceso donde Tecnobit participará con su centro de producción en Valdepeñas (Ciudad Real), aportando "un producto de última generación".

También indican que la filial de la compañía liderada por Luis Furnells proporcionará "capacidades de ingeniería, producción y soporte al ciclo de vida, que ya están siendo aplicadas en diversos programas nacionales e internacionales, lo que favorece una respuesta rápida y eficiente".

Este contrato, apuntan en la nota remitida, demuestra una vez más el enfoque de SBS como "empresa tractora del sector y supone un paso relevante en la consolidación de una cadena de valor industrial nacional robusta, poniendo en valor la aportación de los diferentes actores".

ASCOD, en el que se basará la actualización del Pizarro GDELS

"Gracias a la disponibilidad de capacidades inmediatas y nuestro enfoque colaborativo, hemos puesto en marcha el proyecto en un tiempo récord que nos permite avanzar en nuestro compromiso con el Ministerio de Defensa y el Ejército de Tierra", ha señalado Alejandro Page, director general de SBS y vicepresidente de GDELS.

Por su parte, Luis Furnells, presidente ejecutivo de Grupo Oesía, ha afirmado que el contrato "supone un impulso decisivo para reforzar nuestro liderazgo en optrónica de última generación".

Furnells también explica que se trata de "una superioridad que ha sido reconocida por múltiples empresas sistemistas españolas y europeas".

"Además, reafirma la vocación y prioridad de Grupo Oesía: servir a nuestras Fuerzas Armadas, proporcionando soluciones tecnológicas avanzadas, seguras y fiables que refuercen y optimicen sus capacidades críticas en operación, de forma cuidadosamente planificada y coordinada".

El programa de modernización de los vehículos Pizarro se llevará a cabo durante los próximos años, teniendo como fecha límite el 30 de noviembre de 2031.

El objetivo de Defensa es la actualización de las plataformas pertenecientes tanto a los blindados de la Fase 1 como de la Fase 2 y se llevará a cabo íntegramente en las instalaciones de SBS en Alcalá de Guadaíra.