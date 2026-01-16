1.000 militares de ocho países entrenan en Letonia cómo combatir en frío extremo, en un clima similar al de Groenlandia.

Las claves nuevo Generado con IA Más de 1.000 militares de ocho países aliados, incluidos españoles, han realizado en Letonia el ejercicio táctico 'Forge' bajo condiciones de frío extremo. Estas maniobras, desarrolladas en el campo de Adazi, buscan entrenar a las tropas para operar en escenarios árticos, similares a Groenlandia, con temperaturas por debajo de –10 °C. España ha participado con un Subgrupo Táctico Mecanizado, Ingenieros y personal de mando, aportando carros de combate Leopardo 2E, vehículos Pizarro y una Unidad de Defensa Antiaérea NASAMS. El ejercicio refuerza la cohesión del Grupo Táctico Multinacional y la capacidad de la OTAN para responder en el flanco oriental, poniendo a prueba acciones tácticas complejas y la interoperabilidad entre aliados.

Más de 1.000 militares de ocho naciones aliadas, entre ellos varias unidades españolas, han participado en Letonia en el ejercicio táctico ‘Forge’, desarrollado en condiciones de frío extremo en el campo de maniobras de Adazi, uno de los principales centros de adiestramiento de la OTAN en el flanco oriental de Europa.

Ejercicios como el Forge permiten adiestrar a las tropas en condiciones ambientales y logísticas similares a las que enfrentarían en una eventual crisis en el Ártico, concretamente en Groenlandia, donde suelen estar por debajo de −20 ºC, con promedios mensuales en torno a −10 ºC.

Este tipo de maniobras, que se desarrollan de forma habitual en Letonia, refuerzan la capacidad de la Alianza para operar de forma creíble en un escenario que se ha consolidado como uno de los nuevos ejes de competencia geopolítica entre potencias.

Organizado por el Grupo Táctico Multinacional (MNBG) desplegado en el país báltico, el ejercicio se prolongó durante cinco días en un escenario especialmente exigente, con temperaturas inferiores a los –10 °C y un manto de nieve permanente.

Unas condiciones que, además de añadir un elevado nivel de dificultad al adiestramiento, permiten evaluar la capacidad real de las unidades para operar de forma sostenida en escenarios de frío extremo, una variable clave en el teatro báltico.

Ejecución del ejercicio 'Forge' Emad

La ejecución conjunta de las maniobras ha permitido incorporar las últimas actualizaciones doctrinales y poner a prueba su eficacia sobre el terreno, favoreciendo una actuación coordinada y homogénea entre fuerzas de distintas nacionalidades.​

El ejercicio ha contado con unidades de Canadá, Italia, Polonia, Eslovenia, Montenegro, Macedonia del Norte, República Checa y España, en el marco del refuerzo de la disuasión y la defensa aliada en el flanco oriental de la OTAN.

Participación española

España ha contribuido al ejercicio con un Subgrupo Táctico Mecanizado, una Unidad de Ingenieros y personal integrado en el puesto de mando, incrementando de forma significativa las capacidades operativas y de apoyo del contingente multinacional.

La presencia española se integra en la brigada multinacional liderada por Canadá, uno de los pilares del dispositivo aliado en el Báltico.

Imagen de un radar en el marco del ejercicio 'Forge' Emad

Los objetivos del ejercicio ‘Forge’ se han centrado en reforzar la cohesión del Grupo Táctico Multinacional y en la ejecución de acciones tácticas complejas.​

Entre estas acciones destacan las maniobras de paso de escalón a vanguardia y retaguardia, la apertura de obstáculos y el paso de brechas, así como la ocupación y relevo de posiciones defensivas, todas ellas ejecutadas conforme a las tácticas, técnicas y procedimientos comunes del MNBG.

El papel de España en el flanco este

La presencia aliada en Letonia forma parte del compromiso reforzado de disuasión y defensa de la OTAN en el flanco este, donde actualmente despliegan ocho grupos de combate multinacionales.

En Letonia, España aporta medios pesados como los carros de combate Leopardo 2E y los vehículos de combate de infantería Pizarro, además de unidades de Artillería de Campaña, Ingenieros y apoyo logístico.

El contingente español incluye también una Unidad de Defensa Antiaérea NASAMS, desplegada en la base aérea de Lievarde para la protección del espacio aéreo letón, así como otros medios mecanizados —TOA M-113, morteros pesados, vehículos de zapadores y misiles contracarro 'Spike'— y capacidades clave como equipos JTAC y aeronaves no tripuladas Raven.