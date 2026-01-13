Rheinmetall ultima la entrega de vehículos Lynx a Ucrania y promete producirlos en el país si Kiev compra más unidades

La compañía alemana Rheinmetall ha confirmado que Ucrania recibirá a principios de 2026 los primeros vehículos de combate de infantería (VCI) Lynx KF41, dentro de un acuerdo suscrito en diciembre de 2025.

El contrato, valorado en una cifra de dos dígitos en millones de euros, contempla la entrega de cinco unidades financiadas por Alemania, según ha señalado la empresa este lunes a través de un comunicado.

Los blindados que recibirá Kiev están configurados "específicamente" de acuerdo a las necesidades de las Fuerzas Armadas Ucranianas.

El suministro de estos sistemas se da después de que Ucrania evaluara las capacidades del Lynx durante todo el año pasado, para lo cual Rheinmetall le suministró un vehículo a comienzos de 2025.

"Este pedido es un éxito fundamental que subraya nuestros continuos esfuerzos por apoyar a Ucrania", ha señalado Armin Papperger, director general de Rheinmetall AG.

Asimismo, el fabricante germano ha destacado que se encuentra negociando con el Gobierno de Volodímir Zelenski la adquisición de nuevos lotes de vehículos, lo que abriría la puerta a una cooperación industrial para su producción en territorio ucraniano.

Esta posibilidad se inscribe en una tendencia más amplia dentro de la industria de defensa europea: la descentralización de la producción y el fortalecimiento de socios en el viejo continente, estrategia que tiene en Rheinmetall a uno de sus mayores exponentes.

El Lynx KF41 con un cañón de 120 mm Rheinmetall Omicrono

La llegada del Lynx KF41 representa un paso relevante para el ejército ucraniano, que busca modernizar su flota de vehículos blindados y reducir la dependencia de modelos soviéticos.

Además, convierte al país en pionero en el uso de este sistema en combate. Aunque Hungría fue el primer cliente en recibir el KF41 -con un contrato de 218 unidades firmado en 2020 y las primeras entregas efectuadas en 2024-, Ucrania será el primer país que lo emplee activamente en operaciones de guerra.

Características del Lynx

El Lynx KF41 pertenece a la última generación de VCI desarrollados por Rheinmetall. Su diseño responde a las exigencias del campo de batalla moderno, marcado por la necesidad de plataformas modulares, adaptables y fácilmente actualizables.

La empresa alemana presentó la primera versión del Lynx, el KF31, en 2016. Dos años más tarde desveló su evolución, el KF41, una versión más grande y potente equipada con la torreta Lance 2.0 y un sistema electrónico de arquitectura abierta.

Esta configuración permite que el vehículo se adapte a distintas misiones y que su software y sensores se actualicen con mayor facilidad, garantizando su vigencia tecnológica a largo plazo.

Su modularidad es una de sus características más distintivas. El Lynx se compone de dos secciones principales: un vehículo base, que pesa entre 30 y 45 toneladas, y distintos módulos de misión que pueden instalarse o intercambiarse en apenas ocho horas.

Vehículo blindado modelo Lynx KF-41 con torre Lance Rheinmetall

Esto posibilita que una misma plataforma se transforme rápidamente en una versión de transporte de tropas, un centro de mando o un vehículo de apoyo al combate, dependiendo de las necesidades operativas.

Con un motor de 1.140 caballos de potencia, el KF41 alcanza velocidades de hasta 70 km/h y puede enfrentar pendientes de hasta el 60%. Su movilidad le permite escalar obstáculos verticales de un metro, atravesar zanjas de 2,5 metros y recorrer más de 500 kilómetros sin repostar.

Estos parámetros lo sitúan entre los VCI más ágiles de su clase, un factor esencial para los escenarios dinámicos y de alta movilidad que caracterizan el conflicto ucraniano.

El armamento principal de la torreta Lance es un cañón automático WOTAN 35, de 35 mm, capaz de abatir objetivos a más de 3.000 metros.

A este se suma una ametralladora coaxial Rheinmetall RMG de 7,62 mm, con hasta 800 disparos por minuto.

Además, el vehículo puede integrar lanzadores dobles de misiles antitanque Spike LR2 de Rafael, capaces de atacar tanto objetivos terrestres como aéreos de baja cota.

Blindaje reforzado

La protección del Lynx también marca un hito en la industria. Su chasis está fabricado con acero balístico reforzado con materiales cerámicos y metálicos adicionales, preparados para resistir impactos de proyectiles perforantes de 25 mm a corta distancia.

El vehículo soporta explosiones equivalentes a 10 kilogramos de TNT y puede incorporar el sistema de protección activa Strike Shield, desarrollado por la propia Rheinmetall, que detecta y neutraliza en vuelo las amenazas de misiles anticarro.

El Lynx KF41 demuestra su gran movilidad en distintos tipos de terreno Wikimedia Commons Omicrono

El compartimento de personal, aislado del área de almacenamiento de munición, ofrece mayor seguridad a la tripulación -formada por conductor, comandante y artillero- y a entre los seis u ocho soldados transportados en su interior. La ergonomía y el espacio disponible garantizan operaciones más cómodas, incluso durante misiones prolongadas.

El Lynx KF41 también se perfila como un competidor global en un segmento dominado tradicionalmente por vehículos como el Bradley estadounidense o el CV90 sueco.

Rheinmetall ha ofrecido su blindado a varios países, entre ellos Australia, Rumanía, Grecia y Estados Unidos, y el contrato ucraniano podría convertirse en una vitrina estratégica de su desempeño real en un entorno de combate de alta intensidad.