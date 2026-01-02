El satélite SpainSat NG II de Hisdesat sufre un impacto mientras se trasladaba a su posición orbital final

Las claves nuevo Generado con IA El satélite SpainSat NG II de Hisdesat sufrió un impacto externo y fortuito mientras se desplazaba hacia su órbita final a 50.000 kilómetros de la Tierra. El lanzamiento y posicionamiento inicial del satélite, realizado el 23 de octubre a bordo de un Falcon 9 de SpaceX, se desarrollaron correctamente. Hisdesat ha activado un plan de contingencia para garantizar que el Ministerio de Defensa y otros clientes no se vean afectados por el incidente. El equipo técnico de Hisdesat está analizando los datos para determinar el alcance de los daños y, si fuera necesario, se procederá a la sustitución del satélite SpainSat NG II.

El SpainSat NG II emprendió su viaje al espacio el pasado 23 de octubre a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. Todo el lanzamiento y el posicionamiento inicial del satélite ocurrió de forma correcta, pero ha sido en su traslado a la órbita final cuando ha recibido "un impacto externo y fortuito".

Según explican desde Indra, compañía que controla actualmente Hisdesat, el incidente se ha producido a una distancia de 50.000 kilómetros de la Tierra.

Hisdesat, por su parte, "ha puesto en marcha un plan de contingencia para que el Ministerio de Defensa y el resto de sus clientes no se vean afectados".

Asimismo, la compañía "mantiene su compromiso con los objetivos estratégicos del programa SpainSat NG y la prestación de los servicios previstos".

En el comunicado también señalan que el equipo técnico de Hisdesat se encuentra actualmente "analizando los datos disponibles para determinar el alcance de los daños".

Y, si fuera necesario, "se procederá a la sustitución del SpainSat NG II en el menor plazo posible", explican en una nota.

