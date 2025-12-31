La Armada adquiere dos sistemas M5D Airfox, los drones solares gallegos para labores de inteligencia y espionaje

El empleo de drones en los buques de la Armada ha sido una de las principales capacidades que ha integrado el Ministerio de Defensa en los últimos años. Además, con el objetivo de la independencia tecnológica, la adquisición de estas aeronaves se ha realizado preferentemente en España.

Continuando con esta línea, la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa ha adjudicado la adquisición de dos sistemas de drones M5D Airfox de diseño y fabricación nacional.

Esta compra, valorada en 1,2 millones de euros, pertenece a un acuerdo marco rubricado por la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada el pasado octubre por 3,1 millones, según explican desde Marine Instruments, compañía desarrolladora y fabricante del dron.

"El acuerdo permite a la Armada contar con mayor agilidad en la contratación de suministros, servicios y mantenimientos relacionados con los sistemas desarrollados por Marine Instruments", afirmaba la empresa gallega.

Asimismo, con la firma del citado acuerdo marco, la compañía quedó homologada como proveedor oficial de la rama naval de las Fuerzas Armadas españolas.

El Airfox se ha convertido en uno de los drones de cabecera para la rama naval de las Fuerzas Armadas y ha completado despliegues en misiones reales durante 2024 y 2025.

Una de las más importantes culminó el pasado julio, cuando el Airfox completó con éxito su tercer embarque operativo a bordo del Buque de Acción Marítima (BAM) 'Relámpago' como parte del despliegue en el Golfo de Guinea.

Dron Airfox de Marine Instruments a bordo de un BAM Armada

Esa campaña supuso "una validación clara del sistema" en "entornos operativos exigentes" como son los navales.

"A lo largo de estos despliegues, el Airfox ha evolucionado desde un concepto innovador hasta convertirse en una herramienta plenamente operativa, fiable y altamente adaptada a las necesidades de vigilancia e inteligencia marítima", explican.

El éxito de las campañas de pruebas y validaciones ha conducido a la Armada a integrar el Airfox en las cuatro embarcaciones que componen la flota de Buques de Acción Marítima (BAM).

Dron solar

El M5D Airfox es una aeronave no tripulada de propulsión solar diseñada específicamente para llevar a cabo misiones ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento, por sus siglas en inglés) en el entorno naval.

Al ser independiente de cualquier suministro energético externo —ya sea combustible o conexión a la red eléctrica— se convierte en una plataforma idónea para su despliegue desde distintos tipos de embarcaciones sin necesidad de acometer costosas modificaciones o adaptaciones.

Uno de los campos en los que Marine Instruments ha centrado gran parte de su esfuerzo es la autonomía.

#BuenosDías 🌅

Iniciamos la jornada desde el Cazaminas #Tajo realizando pruebas con el #AirFox, un avión no tripulado de propulsión solar diseñado específicamente para su uso desde plataformas navales y para operar desde la mar.#SomosLaArmada 🇪🇸 ⚓️ pic.twitter.com/FO4VwJ7vp3 — Armada (@Armada_esp) November 30, 2023

Como parte de la misión en el Golfo de Guinea, la aeronave alcanzó un récord de permanencia en vuelo de 8 horas y 57 minutos gracias a la batería interna —que proporciona algo más de una hora— y a la transformación de energía a través de sus paneles solares.

Dispone de un sistema de lanzamiento mediante catapulta que se instala cerca de la borda del buque o puede ser lanzado a mano, mientras que la recuperación se efectúa mediante una red.

El radioenlace entre la estación de control y el aparato alcanza los 29 kilómetros, y su motor eléctrico le permite volar a una velocidad máxima de 83 km/h, con una velocidad de crucero de 55 km/h.

"Con un peso inferior a 5 kilos, propulsión solar, operación silenciosa y un perfil de radar mínimo, el Airfox ofrece capacidades ISR", siglas en inglés de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

En cuanto a sus dimensiones, el dron gallego presenta una longitud inferior al metro y una envergadura alar de 2,5 metros.

Desde la empresa subrayan que tiene una "operativa sencilla y está dotado de un elevado grado de automatización" que le permiten "asumir con gran eficacia operaciones militares de vigilancia, seguimiento y detección de blancos y objetivos".

El sistema ha estado presente en el programa RAPAZ, creado por la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa, para impulsar el desarrollo de este tipo de sistemas no tripulados.

Asimismo, el rendimiento alcanzado durante el último despliegue a bordo del BAM Relámpago "confirma la madurez técnica y operativa del sistema". Alcanzando una media de 2 horas de vuelo por día de mar y demostrando una alta tasa de disponibilidad.

Lanzamiento manual del AirFox Dawson Roth / US Navy

Según explican desde Marine Instruments, esa cifra es muy relevante ya que, en algunos casos, supera a las estadísticas registradas por helicópteros embarcados en despliegues anteriores.

A esto último se une la "simplicidad logística" que supone un dron de pequeño tamaño en comparación con un helicóptero tripulado, así como el menor consumo de recursos del sistema.

"La combinación de autonomía, fiabilidad y facilidad de uso refuerza su posición como solución óptima para misiones de vigilancia marítima e inteligencia", afirma la compañía.