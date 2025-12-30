Indra cuenta con 24 8x8 Dragón de Puesto de Mando finalizados y pendientes de entrega en las próximas semanas

Indra lidera ahora el consorcio Tess Defence tras hacerse con el 51,1% del mismo y prevé iniciar el montaje de los 8x8 Dragón en su planta de Gijón en 2026.

Las pruebas de los nuevos blindados se realizarán en las instalaciones de Santa Bárbara Sistemas en Alcalá de Guadaíra a comienzos de 2026, previo a su entrega oficial.

En total, en 2025 se han fabricado 66 unidades del 8x8 Dragón, de las cuales 41 ya han sido aceptadas por el Ejército de Tierra.

Indra ha finalizado 24 vehículos blindados 8x8 Dragón de la versión Puesto de Mando, que están pendientes de entrega al Ministerio de Defensa en las próximas semanas.

El programa 8x8 Dragón comienza a coger ritmo. Los últimos meses del 2025 han sido provechosos tanto para Tess Defence, como consorcio encargado de los vehículos, como para el Ministerio de Defensa, que ha recibido un total de 41 unidades.

La última entrega confirmada por Indra, como compañía mayoritaria dentro de Tess Defence, se registró este pasado lunes, cuando transfirieron a Defensa los 11 últimos del año.

Sin embargo, continuando esta línea, fuentes del programa han confirmado a EL ESPAÑOL que ya hay otros 24 8x8 Dragón completados.

Los blindados se "han puesto hoy a disposición del Ministerio de Defensa para su calificación y aceptación", apuntan las mismas fuentes.

Con ello, el número total de 8x8 fabricados en 2025 alcanza las 66 unidades, de las que 41 ya se encuentran aceptadas por el Ejército de Tierra.

Este impulso en las últimas semanas ha permitido "alcanzar un ritmo de fabricación y verificación en línea con los compromisos de entrega previstos para los próximos años".

De hecho, la penúltima cifra que manejaba el Ministerio de Defensa apuntaba a las 57 unidades entregadas antes de cerrar el año. Un número que, tras una revaluación, descendió a 42.

Según explican fuentes del programa a este periódico, las 24 unidades adicionales pertenecen a la versión de Puesto de Mando, las primeras de esta variante en salir de la línea de montaje.

Este último lote de vehículos se encuentra en las instalaciones de Santa Bárbara Sistemas en Alcalá de Guadaíra, donde el consorcio realiza el último examen a cada unidad en una pista de pruebas.

Asimismo, Tess Defence ha comunicado al Ministerio de Defensa esta situación y también ha informado que las pruebas se realizarán en las primeras semanas de 2026 para realizar el acto de entrega posteriormente.

El incremento en el ritmo de finalización de vehículos y de entregas ocurrido en los últimos meses llega en un momento crucial para el programa, que ya acumulaba varios años de retrasos.

Por su parte, Indra dio un paso al frente el pasado verano y se hizo con el 51,1% del total del consorcio, liderando desde entonces el programa.

También Indra recibió hace sólo unos días el primer 8x8 Dragón en sus recién adquiridas instalaciones de 'El Tallerón' (Gijón), una unidad transferida desde la fábrica de Santa Bárbara Sistemas en Trubia y que servirá para la validación del nuevo taller.

La compañía presidida por Ángel Escribano contrató a SBS para un proceso de formación de personal en la integración del blindado por 13 millones de euros en Indra Gijón.

Según ha podido saber este periódico, el objetivo de Indra es comenzar con el montaje de los 8x8 Dragón en sus instalaciones en 2026.