Indra concluye el 2025 habiendo entregado 41 blindados 8x8 Dragón al Ministerio de Defensa

Indra planea comenzar a integrar los blindados en sus instalaciones de Gijón, consolidando el papel del consorcio Tess Defence en el programa VCR 8x8.

El contrato inicial preveía la entrega de 57 vehículos antes de 2026, pero una modificación reciente ha reducido la cifra a 42 unidades.

Las últimas 11 unidades entregadas incluyen variantes distintas: 5 de zapadores, 1 de combate de infantería y 5 de combate de infantería contra carro.

Indra ha entregado 41 blindados 8x8 Dragón al Ministerio de Defensa en 2025, tras un incremento significativo en el ritmo de entregas durante diciembre.

Tras la entrega hace exactamente una semana de 14 unidades, Indra ha llevado a cabo el traspaso de 11 nuevos 8x8 Dragón al Ministerio liderado por Margarita Robles.

La entrega se ha llevado a cabo en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde los vehículos realizan la fase final de pruebas en el circuito que Santa Bárbara Sistemas tiene adyacente a sus instalaciones.

El vehículo, desarrollado y fabricado por el consorcio Tess Defence, ha experimentado un importante incremento en el ritmo de entregas en las últimas semanas, proporcionando un total de 30 en el mes de diciembre.

Además de Indra, que controla desde el pasado verano el consorcio, en Tess Defence participan EM&E, Sapa Placencia y Santa Bárbara Sistemas.

Los últimos 11 entregados son, además, de variantes diferentes del 8x8: 5 corresponden a la versión de Zapadores (VCZ), una de combate de infantería (VCI) y otras 5 son de la variante de combate de infantería contra carro (VCI CC).

Esta última se trata de una nueva versión de Dragón que, según ha podido saber EL ESPAÑOL, todavía no ha pasado el proceso de calificación.

El propósito original del Ministerio de Defensa era recibir, antes de que acabase el 2025, un total de 57 vehículos.

Llegada del 8x8 a las instalaciones de Indra Gijón Cedida

Sin embargo, una modificación de las condiciones del contrato realizada hace pocos días reconocía y convenía que solo se podrían proporcionar 42 unidades, según Europa Press. Por lo tanto, Defensa ha recibido una unidad menos de las estipuladas.

Si bien el programa acumula un importante retraso —el plan original contemplaba 97 unidades entregadas en 2024—, fuentes del programa han asegurado a este medio que el ritmo va en aumento y se espera un repunte importante en 2026.

Uno de los movimientos más importantes que afecta directamente al programa es la intención de Indra de comenzar a integrar los blindados en sus instalaciones de 'El Tallerón', ubicadas en Gijón.

Santa Bárbara Sistemas cuenta actualmente con 80 blindados ya terminados que irán entregándose a Defensa por lotes. Posteriormente, será el Ministerio quien los transfiera al Ejército de Tierra.

De hecho, hace una semana, el primer 8x8 recaló en esta fábrica de Indra proveniente de Trubia, donde Santa Bárbara Sistemas realiza actualmente la integración final del vehículo antes de su marcha a Sevilla para su prueba sobre pista.

Este traslado "se enmarca en el proceso de capacitación de Tess Defence", señalan las mismas fuentes. "Consolidando así el papel del consorcio en las siguientes fases del programa VCR 8x8".

La compañía presidida por Ángel Escribano pagará un total de 13 millones de euros a GDELS, matriz de Santa Bárbara Sistemas, en concepto de formación para poder integrar allí los blindados. De hecho, ya se ha realizado un primer pago de 2,5 millones.