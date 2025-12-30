Indra cierra la compra del 90 % de Hispasat por 725 millones de euros y consolida su posición en el espacio europeo

Indra refuerza su papel en programas europeos como IRIS2, SpainSat NG y PAZ, además de infraestructuras clave como Copernicus, Galileo y EGNOS, con el objetivo de liderar la innovación en tecnología satelital.

Indra formalizó este martes el cierre de la compra a Redeia, por 725 millones de euros, del 89,68% de Hispasat, una vez cumplidas las condiciones suspensivas de carácter esencialmente regulatorias, necesarias en los diferentes países en los que opera Hispasat.

La adquisición, que incluye también la toma de control del operador satelital militar Hisdesat, fue anunciada en enero de este año y recibió la aprobación de la Junta de Accionistas en noviembre y del Consejo de Ministros en diciembre.

El presidente de Indra, Ángel Escribano, ha destacado que la reciente operación marca “un nuevo paso en nuestro objetivo de convertir a Indra Group en un actor único en Europa en el sector espacial”. Según explicó en un comunicado, la compañía avanza hacia un modelo con capacidades end-to-end que cubren toda la cadena de valor y con impacto tanto civil como militar.

“Como operadores de satélites de alta tecnología, Hispasat e Hisdesat nos ayudarán a reforzar nuestras competencias en comunicaciones seguras, fabricación de satélites y constelaciones, y soluciones satelitales”, subrayó Escribano. Añadió que estas capacidades tendrán “aplicaciones críticas en defensa y seguridad nacional, pero también en servicios dirigidos al ámbito civil”.

Según la tecnológica, con la integración de Hispasat y la consolidación de Hisdesat se generan importantes sinergias para el crecimiento de las operaciones y los ingresos de Indra Group.

"Mediante la estandarización de elementos como la aviónica, los enlaces entre satélites y otros elementos, Indra Group agilizará la producción y logrará una fabricación industrializada a escala, que permitirá hacer frente a la creciente demanda de satélites miniaturizados, situando a la compañía a la vanguardia de la tecnología satelital del futuro", señala el comunicado.

Indra Group pasa a desempeñar un papel destacado en programas como IRIS2, orientado a las comunicaciones seguras en Europa, así como en SpainSat NG y PAZ.

Asimismo, mantiene una posición relevante en infraestructuras europeas clave como Copernicus, Galileo y EGNOS, relacionadas con la observación de la Tierra, la vigilancia y los servicios espaciales avanzados.

La compañía aspira además a ampliar su liderazgo en ámbitos como la vigilancia espacial, LEO PNT y los programas de observación de la Tierra de próxima generación, así como a impulsar iniciativas estratégicas como Signal Intelligence o SEOT.

Reorganización de la dirección para reforzar el liderazgo

En paralelo a la operación corporativa, Indra Group ha anunciado una reorganización de la estructura directiva de Indra Space, Hispasat e Hisdesat con el objetivo de reforzar su liderazgo en el sector espacial europeo.

Miguel Ángel Panduro, hasta ahora consejero delegado de Hispasat, ha sido designado nuevo director de Indra Space, reportando directamente al presidente y consejero delegado del grupo.

Luis Mayo Muñiz asume el cargo de consejero delegado de Hispasat, mientras que Ana María Molina ha sido nombrada consejera delegada de Hisdesat.

Panduro cuenta con más de 35 años de experiencia en los sectores de telecomunicaciones y defensa y ha liderado procesos de transformación en ISDEFE y Hisdesat, además de impulsar la participación de Hispasat en el consorcio SpaceRise para el programa IRIS2.

Por su parte, Mayo aporta más de dos décadas de experiencia en sectores de alta tecnología y una trayectoria vinculada a programas europeos y al gobierno corporativo.

Molina, con más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones y defensa, ha ocupado cargos de alta dirección en Hisdesat, Isdefe y el Ministerio de Defensa, además de liderar áreas estratégicas en Hispasat.

Con esta estructura renovada, Indra Group avanza en los objetivos fijados en su plan estratégico Leading the future, orientado a consolidar a la compañía como líder nacional y actor europeo de primer nivel en el sector espacial, con capacidades integrales en comunicaciones seguras y observación satelital, y preparado para afrontar la creciente demanda y los programas estratégicos en los que participa.