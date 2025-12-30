Escribano y Rheinmetall presentan la alternativa nacional al programa SILAM, suspendido tras embargo israelí

Las claves nuevo Generado con IA EM&E Group y Rheinmetall Expal Munitions han presentado una alternativa nacional al programa SILAM tras el embargo a la tecnología militar israelí. La propuesta conjunta busca desarrollar un sistema de artillería lanzacohetes completamente español, con entregas progresivas de lanzadores, vehículos y cohetes de entrenamiento y guiado. El proyecto pretende reforzar la base industrial y tecnológica nacional, contribuir a la defensa europea y de la OTAN, y asegurar la capacidad autónoma para diseñar y fabricar cohetes guiados. La iniciativa consolida a la industria española de defensa como socio estratégico, incrementando su competitividad y garantizando la soberanía tecnológica en sistemas de defensa avanzados.

EM&E Group y Rheinmetall Expal Munitions han presentado al Ministerio de Defensa la propuesta conjunta al SILAM (Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad), que supone una alternativa nacional a este programa.

El programa del lanzacohetes SILAM fue uno de los afectados por el embargo a la tecnología militar de Israel aprobado por el Gobierno.

La UTE integrada por ambas compañías ha mantenido un intenso y constante trabajo de coordinación con la Dirección General de Armamento y Material de la Secretaría de Estado de Defensa, con el objetivo de definir en el menor plazo posible una solución española viable.

Dicho proyecto fue adjudicado en 2023, a las españolas EM&E y Rheinmetall Expal el desarrollo del sistema, empleando como base el PULS de la compañía israelí Elbit Systems. Y, tras el citado embargo, la adjudicación quedó anulada en Plataforma de Contratación del Estado junto a otros programas basados igualmente en tecnología de compañías con sede en Israel.

La colaboración entre EM&E Group y Rheinmetall ha permitido realizar un análisis exhaustivo de las necesidades operativas del programa y de las capacidades disponibles, asentando las bases para un sistema plenamente alineado con los intereses estratégicos del Estado.

Fruto de este trabajo conjunto, la UTE ha presentado una propuesta por fases para el desarrollo de un sistema de artillería lanzacohetes concebido desde su origen como un programa completamente nacional.

El plan prevé la entrega progresiva de lanzadores operativos y de pruebas, así como de vehículos de municionamiento, reconocimiento y puestos de mando, junto con el desarrollo y la calificación de cohetes de entrenamiento y de guiado.

Este enfoque permitirá avanzar de forma gradual hacia la madurez tecnológica del sistema, garantizando su adaptación a los requisitos operativos y su sostenibilidad a largo plazo.

Tecnología nacional

El programa SILAM se integra, asimismo, en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa como una actuación estratégica destinada a reforzar la base industrial y tecnológica nacional.

En este contexto, el proyecto no solo da respuesta a los requerimientos operativos de las Fuerzas Armadas, al tiempo que contribuye al desarrollo de capacidades de defensa de la Unión Europea y de la OTAN, sino que refuerza capacidades industriales clave, las cadenas de suministro nacionales y la innovación tecnológica.

El desarrollo de este sistema marca un paso decisivo para el liderazgo de la industria española de defensa, al situarla en un terreno tecnológico altamente especializado, dominado hoy por muy pocos países.

La iniciativa consolida a la industria nacional como un socio estratégico fiable y preparado para afrontar proyectos de gran complejidad, fortaleciendo su competitividad y proyección internacional.

Además, el programa permitirá adquirir de forma autónoma la capacidad nacional para diseñar, desarrollar y fabricar cohetes guiados, asegurando el control soberano sobre el conocimiento crítico y el ciclo de vida completo del sistema.

Esta independencia tecnológica refuerza la soberanía nacional, aumenta la resiliencia del sistema de defensa y se erige como un pilar esencial de la autonomía estratégica española.