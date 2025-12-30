Defensa adjudica la adquisición de 30 cazas Hürjet a la UTE formada por Airbus y Turkish Aerospace por 3.120 millones

El Hürjet reemplazará a los F-5M del Ala 23, que llevan más de 50 años en servicio en España.

Las primeras entregas están previstas para finales de 2028, comenzando con dos prototipos para certificación y pruebas.

La compra incluye apoyo logístico, simuladores y una línea de conversión en las instalaciones de Airbus en Getafe, donde participarán 14 compañías españolas.

El Ministerio de Defensa ha adjudicado a la UTE formada por Airbus y Turkish Aerospace la adquisición de 30 cazas Hürjet por 3.120 millones de euros.

El caza Hürjet ha sido el elegido para el relevo de los F-5. Tras más de un año de negociaciones y trámites burocráticos, el Ministerio de Defensa ha adjudicado el Sistema de Enseñanza Integrado en Vuelo Avanzado a la UTE formada por Airbus Defence and Space y Turkish Aerospace Industries (TAI).

El contrato tiene un valor estimado de 3.120 millones de euros, impuestos incluidos, para la adquisición de 30 aeronaves con su correspondiente apoyo logístico.

Sin embargo, en el Consejo de Ministros del pasado 28 de octubre, el Ministerio liderado por Margarita Robles anunció que la cifra de unidades compradas era de 45 Hürjet por el mismo precio.

El Ministerio de Defensa no ha respondido a este periódico cuando ha sido preguntado por esta importante diferencia.

Uno de los momentos más importantes del programa ocurrió el pasado mayo, cuando TAI firmó en Madrid el memorando de entendimiento con la industria aeronáutica española.

En particular, además de TAI y Airbus Defence and Space como líderes del desarrollo, se recogió la firma de otras 14 compañías españolas que participarán igualmente en la parte nacional del caza.

Durante la Feria Internacional de la Industria de Defensa (IDEF), celebrada en julio, se estableció oficialmente la colaboración entre Turkish Aerospace y Airbus para la exportación de las aeronaves.

Tras exhaustivas evaluaciones técnicas, operativas e industriales, se alcanzó un consenso mutuo en todas las áreas, lo que allanó el camino para la firma del acuerdo final de adquisición, según apuntan desde TAI.

Los aviones se fabricarán en las instalaciones de Turkish Aerospace, y las entregas comenzarán en el último trimestre de 2028.

Dos cazas Hürjet en pleno vuelo Cedida

Primero llegarán dos aviones, que servirán de prototipo tanto desde la parte industrial como para vuelos de certificación.

En paralelo, se establecerá una línea de conversión en las instalaciones de Airbus en Getafe para integrar la tecnología española a los aparatos, hasta llegar a la treintena prevista.

Uno de los puntos más importantes del programa es que el valor del contrato incluye, además de la compra de los aparatos, todo un ecosistema de formación —con simuladores— y el establecimiento de la línea de conversión en Getafe.

“Este ambicioso programa busca crear en España un sistema de entrenamiento de combate de última generación, que garantice la inmediata necesidad del Ejército del Aire y del Espacio", ha afirmado Jean-Brice Dumont, jefe de Air Power de Airbus Defence and Space.

Dumont también señala el objetivo de "impulsar la participación de la industria nacional, el retorno de inversión, el desarrollo de capacidades y la soberanía española durante todo el proceso".

"Este paso representa una demostración concreta de la posición de Turquía como exportador de confianza, preferente y referente en la industria de defensa global", ha declarado Haluk Görgün, presidente de Industria de Defensa.

El objetivo de los Hürjet es relevar a los cazas F-5M que prestan actualmente servicio en el Ala 23 con base en Talavera la Real (Badajoz). Este último modelo lleva operativo en España más de medio siglo y está cerca de cumplir con su vida útil.