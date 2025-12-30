El "Audaz" refuerza su misión de vigilancia y disuasión en el Mediterráneo, el Estrecho y Alborán

Las claves nuevo Generado con IA El buque de Acción Marítima 'Audaz' ha zarpado desde Cartagena para participar en una operación de vigilancia y disuasión en el Mediterráneo occidental, el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. Su misión principal es reforzar la seguridad marítima, garantizar la libertad de navegación y potenciar la presencia naval española en áreas de interés nacional. El 'Audaz' cuenta con un Equipo Operativo de Seguridad de Infantería de Marina para mejorar sus capacidades de protección e interdicción marítima. Durante su despliegue, realizará escalas en Melilla, Rota y Almería, llevando a cabo actividades institucionales y logísticas para reforzar el vínculo con la sociedad.

El buque de Acción Marítima (BAM) 'Audaz' se ha hecho a la mar desde el arsenal de Cartagena para integrarse en una operación de presencia, vigilancia y disuasión en el Mediterráneo occidental, el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán.



El buque de la Armada permanecerá en el mar durante los próximos meses para contribuir a la seguridad marítima y la libertad de navegación en las áreas designadas, bajo control operativo del Mando de Operaciones, ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

El buque Audaz y su dotación desarrollarán en esta operación tareas de vigilancia y control del tráfico marítimo con el propósito de reforzar la seguridad en la mar, garantizar la libertad de navegación y potenciar la presencia naval en los espacios marítimos de interés nacional.

Estas acciones permiten detectar de forma temprana posibles riesgos y aseguran una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidente que pueda comprometer la seguridad marítima.

Para el desarrollo de la operación, el 'Audaz' cuenta con su dotación habitual y ha embarcado un Equipo Operativo de Seguridad de Infantería de Marina, con el objetivo de reforzar sus capacidades de protección de la fuerza e interdicción marítima.

Embarcaciones menores del BAM Audaz Emad

El BAM `Audaz´, al mando del capitán de corbeta Fernando Rodríguez García y con base en el Arsenal de Cartagena, pertenece a la Fuerza de Acción Marítima (FAM).

El buque está diseñado para llevar a cabo una amplia variedad de misiones, entre las que destacan la seguridad marítima, la protección de los intereses marítimos nacionales, el control de los espacios marítimos de interés nacional, así como la colaboración con otros organismos del Estado en la mar.