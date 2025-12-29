Margarita Robles desvincula del ámbito militar la excepción concedida a Airbus en el embargo comercial con Israel

Margarita Robles durante su visita al Museo de Aeronáutica y Astronáutica para conocer los actos organizados con motivo del centenario del vuelo 'Plus Ultra'. Rubén Somonte MDE

Las claves nuevo Generado con IA Margarita Robles aclaró que la excepción permitida a Airbus en el embargo comercial con Israel se enmarca en el ámbito industrial y exportador, no militar. La ministra destacó que España no ha comprado armas a Israel, solo tecnología para programas específicos, y que hay un plan para sustituir esa tecnología por desarrollos nacionales. La autorización a Airbus es excepcional y se limita a proyectos aeronáuticos clave como los aviones A400M, A330MRTT, C295 y el dron SIRTAP, fundamentales para mantener empleo en España. Robles subrayó que Europa debe apoyar a Ucrania para lograr una paz justa que decida Kiev y no aceptará cesiones territoriales a Rusia.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó este lunes que la excepción aprobada por el Gobierno la semana pasada para permitir a Airbus comerciar con material de defensa con Israel no está relacionada con las políticas militares de su departamento, sino que se enmarca en el ámbito comercial, industrial y de las exportaciones.

Robles ha reiterado que España nunca ha comprado armas a Israel, sino tecnología para determinados programas, y ha reiterado que el Ministerio de Defensa está inmerso en un plan de desconexión de la tecnología israelí para que sea la industria nacional la que se haga cargo de esos proyectos.

Así lo ha asegurado Robles en una entrevista concedida al programa La Hora de la 1, de TVE.

El acuerdo -ha incidido la ministra- hace referencia a la empresa Airbus en relación a las exportaciones a otros países y al ámbito industrial y de creación de puestos de trabajo y "en ningún caso a material armamentístico".

El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros permite a Airbus exportar ciertos materiales y mantener proyectos industriales que requieren tecnología israelí, “con fines exclusivamente industriales, comerciales y de exportación, sin relación alguna con el ámbito armamentístico”.

La medida, autorizada el pasado martes, se ampara en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley que adopta medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina.

La autorización se concede de manera excepcional para proyectos aeronáuticos "con gran potencial industrial y exportador", en concreto las aeronaves A400M, A330MRTT y C295 y el dron SIRTAP, liderados por Airbus.

Unos proyectos "que se consideran indispensables para la viabilidad económica de las líneas de producción y preservar miles de empleos de alta cualificación en España", según la referencia del Consejo.

La empresa emplea en nuestro país a más de 14.000 personas, distribuidas en los centros industriales de Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Ucrania

Por otra parte, ha considerado que Europa tiene que seguir apoyando a Ucrania para llegar a una paz justa y duradera y que las condiciones para lograrla las tiene que decidir Kiev y "no pueden venir dadas por el presidente ruso, Vladimir Putin".

Robles valoró el encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodímir Zelenski, centrado en las conversaciones sobre la paz en Ucrania, y aseguró que Europa no respaldará posibles cesiones territoriales a Rusia. "En absoluto", afirmó con rotundidad la ministra de Defensa.

"Esto es una invasión y una guerra ilegítima, Putin ha vulnerado las normas del Derecho Internacional", ha recordado.

Respecto a un futuro despliegue de militares españoles en una hipotética misión en Ucrania para vigilar la paz sobre el terreno, la ministra no lo ha descartado.

Y ha recordado que España participa en 15 misiones de paz, con las que está "firmemente comprometida", y ha insistido en que se desplegará "donde haga falta, donde sea necesario y en los términos que la comunidad internacional acuerde".