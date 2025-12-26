Robles destaca en Cádiz la labor del Grupo Anfibio en la disuasión y defensa de la OTAN

Las claves nuevo Generado con IA La ministra Margarita Robles ha destacado en Rota la importancia del Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota (GRUPFLOT) para la OTAN y la seguridad regional. Durante la visita, Robles fue informada sobre el despliegue del Grupo de Combate Expedicionario “Dédalo”, principal operación prevista para 2025. El GRUPFLOT está integrado por el LHD Juan Carlos I, los buques Galicia y Castilla, el Grupo Naval de Playa y un Estado Mayor Operativo. En 2026, el GRUPFLOT participará en ejercicios internacionales en la costa este de EE.UU. y en el Mediterráneo, reforzando la cooperación OTAN.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado este viernes en la base naval de Rota la labor clave del Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota (GRUPFLOT) en la disuasión y defensa de la OTAN y la seguridad regional, "en un momento caracterizado por fuertes tensiones internacionales".



Robles ha hecho estas declaraciones durante una visita a la base de Rota, donde ha recorrido el buque anfibio portaeronaves Juan Carlos I acompañada del Almirante de la Flota, José Enrique Delgado Roig, y del Contralmirante Antonio González-Tanago de la Lastra, comandante del GRUPFLOT.



Durante su visita, la ministra ha sido informada sobre el estado del despliegue del Grupo de Combate Expedicionario “Dédalo”, la principal operación del grupo prevista para 2025.

La ministra acompañada acompañada del Almirante de la Flota, José Enrique Delgado Roig, y del Contralmirante Antonio González-Tanago de la Lastra, comandante del GRUPFLOT. Armada española

“La Armada es en este momento un ejemplo de compromiso, profesionalidad y de eficacia en el marco de la OTAN”, destacó Robles, al subrayar que este tipo de misiones “refuerzan el compromiso de España con la paz, la cooperación internacional y la seguridad marítima”.

El GRUPFLOT está compuesto por el LHD Juan Carlos I, los buques anfibios Galicia y Castilla, el Grupo Naval de Playa y un Estado Mayor Operativo.

La reciente modernización del Juan Carlos I refuerza su papel como pieza estratégica en la proyección del poder naval español, al combinar capacidades aéreas, anfibias y de mando que lo convierten en



Durante 2025, el grupo ha realizado un despliegue de 125 días distribuidos en tres fases.



Para 2026, se prevé un despliegue en dos fases: en la primera, en la costa este de Estados Unidos participando en el ejercicio multinacional Fleetex, y en la segunda, en el Mediterráneo, con previsión de participación en la operación de Vigilancia Reforzada de la OTAN Neptune Strike.



Además, el GRUPFLOT participa en ejercicios anfibios a nivel nacional e internacional, como el FLOTEX y STEADFAST DART, reforzando la interoperabilidad con aliados y la preparación de sus unidades.