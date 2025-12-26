El Gobierno excluye a Airbus del embargo de armas a Israel por poner "en alto riesgo" sus principales proyectos en España

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha hecho una excepción en el embargo de armas a Israel para permitir a Airbus importar tecnología necesaria para sus proyectos en España. La excepción afecta a programas clave de Airbus como los aviones A400M, A330 MRTT, C295 y el dron Sirtap, esenciales para la industria aeronáutica española. El Ejecutivo justifica la medida alegando que el embargo ponía en riesgo miles de empleos y la viabilidad económica de las plantas de Airbus en España. El avión de transporte A400M es el más afectado por las restricciones, ya que requiere tecnología israelí para cumplir con las demandas de sus clientes internacionales.

El Gobierno ha dado su brazo a torcer respecto al embargo de armas a Israel. Al menos lo ha hecho en el caso de Airbus, empresa que había señalado que el mismo afectaba a sus exportaciones y existía el riesgo de pérdida de puestos de trabajo, tal como adelantó EL ESPAÑOL.

De esta manera, Moncloa ha autorizado, "de manera excepcional", la transferencia de determinado material de defensa y doble uso procedente de Israel en beneficio de la compañía aeroespacial, dado que "no existen alternativas inmediatas para suplir con garantías determinados componentes tecnológicos imprescindibles".

El Ejecutivo ha subrayado que esta excepción se circunscribe únicamente a los programas de los aviones A400M, A330 MRTT, C295 y el dron Sirtap. El grueso de las actividad de las plantas que Airbus posee en España tiene a estas aeronaves como protagonistas.

Se trata de "proyectos con un importante efecto arrastre para el sector, que se consideran indispensables para la viabilidad económica de las líneas de producción y preservar miles de empleos de alta cualificación en España", han justificado desde el Gobierno.

En este sentido, Moncloa ha afirmado que la imposibilidad de comerciar con Israel "pone en alto riesgo la continuidad de estos proyectos en España".

De esta manera, mantener el veto al país hebreo supondría, en este caso en concreto, "un impacto industrial, económico, de empleo y tecnológico de tal calibre que afectaría a la autonomía estratégica y a los intereses generales nacionales".

En el Real Decreto que oficializó, el pasado septiembre, el embargo de armamento a Israel, el Gobierno incluyó una cláusula que permitía establecer excepciones por motivos de "interés nacional".

Con base en esta cláusula se pueden autorizar tanto nuevas exportaciones a Israel como importaciones de material bélico o de doble uso desde el país de Oriente Próximo.

Asimismo, es posible solicitar la continuidad de las autorizaciones de exportación o importación que estuviesen vigentes antes de la entrada en vigor del embargo de armas a Israel.

A400M, el más afectado

Si bien la medida de gracia alcanza a prácticamente todas las aeronaves que produce Airbus en España, fuentes del Ministerio de Defensa han apuntado que las mayores dificultades están relacionadas con el desarrollo del avión de transporte A400M.

El dilema de la empresa aeronáutica se centra, precisamente, en la imposibilidad en el impedimento de importar tecnología israelí con la que sus clientes quieren equipar las aeronaves que contratan.

Airbus A400M lanzando bengalas Airbus D&S

La totalidad de las 135 unidades del A400M que la compañía ha vendido a clientes de distintos puntos del planeta han salido de la planta que posee en el barrio sevillano de San Pablo, junto al aeropuerto de la capital andaluza, donde se encuentra la línea de ensamblaje final de la aeronave.

Esta factoría cuenta con 1.200 trabajadores, a los que hay que sumar también los 800 que emplea la fábrica del barrio de Tablada, también vinculados a la producción del A400M.

Actualmente, la empresa tiene pendiente la entrega de 43 de estos aparatos, en servicio en diez países alrededor del mundo. La última unidad que despegó de la planta sevillana, el pasado noviembre, lo hizo con destino Indonesia, país que ha encargado dos aeronaves.