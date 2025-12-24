Robles expresa su gratitud y felicita la Navidad a las tropas en misiones en el exterior: “Sois el orgullo de España”

Las claves nuevo Generado con IA La ministra de Defensa, Margarita Robles, felicitó la Navidad a las tropas españolas desplegadas en el exterior, destacando su labor y sacrificio. Robles agradeció el esfuerzo y dedicación de los militares, especialmente de aquellos que sirven lejos de sus familias y de quienes han sido heridos en misión. Subrayó el orgullo que representan para España los cerca de 4.000 efectivos desplegados en 15 países, resaltando la admiración que despiertan en las poblaciones donde operan.

En la tradicional videoconferencia con motivo de las fiestas navideñas con los militares españoles desplegados en misiones en el exterior, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha deseado a las tropas desplegadas en el exterior una Feliz Navidad, “sois el orgullo de España entera”.

Robles ha destacado el excelente trabajo que realizan nuestras Fuerzas Armadas. “La labor que desempeñáis en favor de la paz y la seguridad, así como en misiones humanitarias, es admirable. Muchos de vosotros lo hacéis lejos de España y de vuestras familias”.

A todos ellos, la ministra ha querido darles las gracias "por vuestro esfuerzo y dedicación". También ha tenido palabras de aliento para "aquellos que, estando en misiones, han tenido que volver como consecuencia de lesiones o de heridas”. "Estamos con vosotros," ha dicho la ministra.

🎄Feliz Navidad a todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas desplegados en misiones en el exterior.



Gracias por vuestra labor y por llevar el nombre de España, con orgullo, en defensa de la paz y la seguridad de todos. pic.twitter.com/RzAQ8JxzcV — Ministerio Defensa (@Defensagob) December 24, 2025

Asimismo, en su alocución, la ministra de Defensa ha recordado que "al hablar con la gente de esas poblaciones y ver cómo hablan de España con cariño, con respeto y cómo nos miran es un motivo de satisfacción". Gracias a vosotros por vuestro esfuerzo, por vuestra dedicación.

Por todo ello, la ministra ha transmitido su felicitación y agradecimiento a todos los militares desplegados en el exterior, actualmente unos 4.000 efectivos, desplegados en 15 países. “Enhorabuena a todos y muy feliz Navidad”, ha concluido Robles.