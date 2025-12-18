Indra y Arquimea firman un acuerdo para la integración de munición merodeadora en sistemas aéreos y terrestres

De izquierda a derecha: Manuel Martín Flórez, director general de Defensa de ARQUIMEA; Diego Fernández Infante, presidente de ARQUIMEA; Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group; y José Vicente de los Mozos, CEO de Indra Group. Cedida

Tras anunciar ayer un acuerdo con GMV, Indra continúa tendiendo puentes a las compañías de defensa españolas. El más reciente de los anunciados es un acuerdo con Arquimea para la integración de sistemas merodeadores en diferentes plataformas.

El acuerdo se ha rubricado hoy jueves 18 de diciembre en las instalaciones de Arquimea en Torrejón de Ardoz (Madrid), poniendo el broche a las conversaciones surgidas en el marco del II Encuentro Nacional de Ecosistema de la Innovación.

Con este acuerdo, pretenden "acelerar la entrega de soluciones preparadas para operar en los nuevos entornos de operaciones, cada vez más robotizados y en los que el dominio de la información resulta crítico para la misión", recalcan.

En la misma nota de prensa conjunta, ambas compañías explican que el memorando firmado "contempla la integración de la munición merodeadora desarrollada por Arquimea en la nube de combate de Indra".

Otro de los términos es la implementación a esas municiones de la plataforma IndraMind, un motor cognitivo diseñado para potenciar la consciencia situacional y facilitar una toma de decisiones mucho más precisa y eficaz.

El acuerdo, aseguran, también incluye la posibilidad de integrar estos sistemas en los vehículos terrestres y en los UAS de la propia Indra.

Los sistemas merodeadores de Arquimea, explican, "representan una solución tecnológica avanzada que permite mejorar las capacidades operativas y la toma de decisiones de las Fuerzas Armadas durante sus misiones".

"Indra avanza de esta forma en su objetivo de estrechar la colaboración con todo el tejido industrial español para sumar capacidades con las que entregar las mejores soluciones a las Fuerzas Armadas de una forma cada vez más ágil", ha afirmado Ángel Escribano, presidente de Indra.

Por otro lado, el presidente de Arquimea, Diego Fernández Infante, ha resaltado que su compañía es "referente en drones merodeadores en España" y también que cuentan con la "capacidad industrial para fabricar miles de unidades cada año".

Disponer de una munición merodeadora es crítico para los escenarios bélicos actuales y asegurar la soberanía de desarrollo y fabricación es un aspecto esencial.

"Su posible integración con la nube de combate y la plataforma IndraMind, así como en los vehículos terrestres y UAS, facilitaría el despliegue más rápido de nuevas capacidades de combate multidominio, multiplicando su eficacia", recalcan en la nota.