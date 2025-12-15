El Ejército de Tierra recopila los actos heroicos protagonizados este año por soldados españoles en su calendario para 2026

La ministra de Defensa, Margarita Robles, junto a los protagonistas del 'Calendario 2026' del Ejército de Tierra ET

"Siempre disponibles". Ese es el lema escogido por el Ejército de Tierra para su calendario institucional 2026, en el que pretende rendir homenaje a soldados y mandos que, durante el último año, mostraron un compromiso ejemplar más allá del uniforme.

De esta manera, las páginas del almanaque rescatan historias de entrega, generosidad y valor que reflejan cómo los militares españoles intervienen también, de forma desinteresada, en situaciones cotidianas de emergencia para proteger a los ciudadanos.

El calendario se ha convertido en una tradición anual que combina fotografía e historia para difundir los valores esenciales del Ejército: disciplina, solidaridad y servicio. En esta ocasión, cada mes está dedicado a un militar que realizó una intervención heroica.

Entre ellos, figura el soldado Nordin Amar Mohamed, que en febrero protagonizó un gesto decisivo al salvar a un niño que se estaba asfixiando con un cubito de hielo; o el cabo Fernando García Ruiz y el soldado Carlos Bernal, quienes en marzo evitaron el robo a una mujer y lograron retener al responsable hasta la llegada de la policía.

En julio, el coronel Francisco de Asís Vázquez arriesgó su vida al rescatar a un migrante que se encontraba al borde de la muerte frente a las costas españolas.

Otros protagonistas del calendario, como el soldado Andrés Denís, la capitán África Pizarro, la sargento primero Virginia Camacho de Pradas, la cabo primero Ekran Mohan o el sargento Sergio Martín, intervinieron en accidentes de tráfico prestando primeros auxilios a los heridos.

También destaca el caso del cabo Álvaro Bodega, quien logró salvar la vida de Regina Rostas, una mujer atacada con un cuchillo en el madrileño barrio de Carabanchel. "Sin su ayuda yo estaría muerta", ha relatado, emocionada, Rostas durante la presentación del almanaque.

"El mayor recurso del Ejército"

El acto de presentación ha tenido lugar en el Cuartel General del Ejército de Tierra, en Madrid, y ha estado presidido por la ministra de Defensa, Margarita Robles, junto al Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), general del ejército Amador Enseñat y Berea.

Ambos han destacado el espíritu de servicio y la entrega de los 12 militares homenajeados, cuyas acciones -afirmaron- son un reflejo fiel de la vocación del conjunto de las Fuerzas Armadas.

"Donde haya un hombre o una mujer del Ejército de Tierra, con o sin uniforme, sabemos que estamos mucho más tranquilos, porque lo dan todo con generosidad, esfuerzo y sin pedir nada a cambio", ha señalado Robles durante su intervención.

La titular de Defensa ha subrayado que los protagonistas del calendario representan la esencia de los 120.000 hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas, de los cuales más de 60.000 pertenecen al Ejército de Tierra. "En un mundo donde muchos buscan ponerse medallas, nuestros soldados trabajan con humildad y con una enorme vocación de servicio", ha añadido.

Por su parte, Enseñat ha explicado que el calendario pretende poner rostro y nombre al "mayor recurso del Ejército de Tierra: su personal". En su opinión, cada historia recogida en la publicación "muestra la calidad humana de nuestros militares, que sin buscar reconocimiento responden con determinación cuando la vida de otros depende de su actuación".

Además, el JEME ha recordado que estas acciones son un reflejo de la implicación cotidiana de unas Fuerzas Armadas profundamente arraigadas en la sociedad: "Es un Ejército que no solo actúa en grandes escenarios operativos, sino que también marca la diferencia en la vida diaria, cuando un acto decidido puede salvar una vida".