Reino Unido se suma al tratado de exportaciones de España, Alemania y Francia para impulsar la cooperación militar

El Reino Unido se ha adherido al tratado europeo de control de exportaciones de defensa, una iniciativa que comparte con España, Francia y Alemania y que busca facilitar las ventas de material militar, en un momento de creciente presión sobre la seguridad europea.

El Acuerdo sobre Controles de Exportación de Defensa agilizará la concesión de licencias entre los cuatro países, reduciendo la carga administrativa y ofreciendo mayor certidumbre a las empresas británicas que participan en programas multinacionales.

Londres destaca que este marco reforzará la cooperación industrial con sus socios más estrechos sin comprometer la soberanía nacional sobre capacidades militares clave.

El Gobierno británico defiende que el tratado contribuirá a impulsar el crecimiento económico, abrir nuevas oportunidades para su industria y respaldar miles de empleos altamente cualificados en todo el país. Además, facilitará una coordinación más estrecha en las exportaciones de armamento a terceros países, según indica el comunicado del gobierno británico.

La incorporación del Reino Unido se alinea con los objetivos de la Strategic Defence Review (SDR), que estableció la ambición de convertir al país en el principal exportador de defensa de Europa.

Luke Pollard, ministro para la Preparación e Industria de Defensa, destacó la importancia del paso dado: "La industria de defensa del Reino Unido es esencial para garantizar que nuestras Fuerzas Armadas puedan mantenernos seguros en casa y fuertes en el exterior. Este acuerdo reforzará nuestras empresas de defensa y facilitará las exportaciones a Alemania, Francia y España".

Pollard añadió que, "Tras nuestro acuerdo de fragatas con Noruega y el contrato de cazas Typhoon con Turquía, este nuevo tratado facilitará las exportaciones de nuestras plataformas de primera categoría. Cuando el Gobierno afirmó que haríamos de la defensa un motor del crecimiento, lo decía en serio".

Y subrayó que "este tratado es una nueva muestra de nuestro compromiso con el empleo y la seguridad en el Reino Unido"

En los últimos meses, el Reino Unido ha firmado importantes acuerdos con aliados de la OTAN, entre ellos la exportación de fragatas Type 26 a Noruega por 10.000 millones de libras (unos 11.700 millones de euros) y de cazas Typhoon a Turquía por hasta 8.000 millones de libras (unos 9.400 millones de euros).

Ambos contratos garantizan miles de empleos y consolidan a la industria militar británica como uno de los pilares de su economía.

El Gobierno de Londres asegura que seguirá reforzando este sector mediante la Defence Industrial Strategy, que prevé la creación de una nueva Oficina de Exportaciones de Defensa y un mayor apoyo financiero a empresas a través de UK Export Finance.