Francia integrará inteligencia artificial a sistemas de armas, comunicaciones, información y ciberseguridad

La integración de la inteligencia artificial en los procesos de gestión de información, fabricación de plataformas y en sistemas críticos de guerra comienza a ser un campo esencial para las Fuerzas Armadas de todo el mundo.

En esta línea, la Dirección de Adquisiciones de Defensa de Francia (DGA) ha adjudicado a Airbus Defence and Space un contrato marco para la "integración de componentes de inteligencia artificial en los sistemas de armas, información, comunicación y ciberseguridad".

Según un comunicado publicado por Airbus Defence, el contrato tiene un valor de hasta 50 millones de euros y abarca los sistemas de información suministrados por la propia compañía y por la filial Airbus Helicopters.

"En este marco, Airbus y la DGA colaboran con la Agencia Ministerial de Inteligencia Artificial para la Defensa, creada en mayo de 2024 para que Francia domine estas tecnologías y evite depender de otros países", aseguran.

Se enmarca, además, dentro de la estrategia ministerial sobre inteligencia artificial para la defensa, "que tiene como objetivo abordar el desafío de la soberanía en este ámbito y desarrollar el uso de la IA para operaciones militares".

El primer paso de este contrato se encaminará en el incremento de las capacidades de Spationav, el sistema de vigilancia marítima francés, al que añadirán elementos de inteligencia artificial.

La aplicación de esta nueva tecnología "permitirá la fusión automatizada de datos de vigilancia de los sistemas satelitales y Spationav", un trabajo de integración de información que permitirá a las Fuerzas Armadas francesas correlacionar las dos fuentes de datos.

Además, se encuentran explorando otros usos potenciales en campos tan complejos como la inteligencia, la ciberseguridad y la conectividad.

Otra de las ramas que se tratarán pasa por la asistencia en tiempo real en la gestión y optimización de las redes de telecomunicaciones militares.

"Con la proliferación de sensores (satélites, radares, drones, teléfonos inteligentes, redes sociales) que generan cantidades masivas de datos, solo la IA puede procesarlos de manera eficiente y rápida", aseguran.

"El objetivo es ahorrar tiempo a los humanos en las actividades que ya realizan, así como en tareas que les resultan imposibles de completar, dada la urgencia de la situación o el excesivo volumen de datos a procesar", recalcan desde Airbus Defence.

Asimismo, el otro gran reto que han identificado con aplicaciones de la IA es la "capacidad de almacenar, archivar y estructurar todos los datos que la alimentan mediante una infraestructura adecuada".