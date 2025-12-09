El Ejército del Aire trabaja en el bautismo de fuego del MRTT: repostaje a cazas en un vuelo de 15.000 km hasta Australia

La decisión final sobre la participación y el despliegue español en Australia se tomará tras una reunión del Mando Aéreo de Combate en febrero.

Actualmente, España cuenta con dos A330 MRTT operativos, capaces de reabastecer en vuelo a varios tipos de cazas y transportar carga, pasajeros o realizar evacuaciones médicas.

El objetivo es participar en el ejercicio multinacional Pitch Black 2026, en el que fuerzas aéreas de varios países se reúnen en Darwin, Australia.

El Ejército del Aire planea demostrar la capacidad de sus A330 MRTT para reabastecer cazas españoles en un vuelo de 15.000 km hasta Australia.

El Ejército del Aire quiere sacarse esa espina que tiene clavada desde 2024. En el verano de aquel año, en el marco de la operación Pacific Skies, cuatro cazas Eurifghter dieron la vuelta al mundo, una hazaña sin precedentes para la fuerza aérea.

No obstante, los aviones de combate españoles no pudieron contar con el respaldo de un A330 MRTT propio durante los 51 días de trevesía. En cambio, tuvieron que ser repostados de combustible por tanqueros alemanes o franceses.

Precisamente, eso es lo que buscan enmendar ahora desde el Ejército del Aire: demostrar que tiene la capacidad de proyectar su poder aéreo incluso en las antípodas de España.

Para alcanzar este objetivo, la fuerza aérea trabaja en un despliegue de sus cazas hasta Australia, tal como ha confirmado el jefe de la institución, general del aire Francisco Braco.

La razón de volar hasta el Pacífico Sur responde al interés por participar en la edición 2026 del ejercicio Pitch Black que, de forma bienal, reúne a fuerzas de distintos países en la ciudad de Darwin, en el norte de Australia. Los aviones españoles ya han participado con anterioridad en estas maniobras, dado que fue una de las escalas incluidas en el Pacific Skies.

El A330 MRTT del Ejército del Aire y del Espacio junto a dos Eurofighters españoles Airbus D&S

Para llegar a su destino, los cazas españoles precisan ser reaprovisionados en más de una oportunidad a lo largo de las varias horas de vuelo que conlleva recorrer los casi 15.000 kilómetros que separan España del país oceánico. Esta vez, la idea es que esa responsabilidad recaiga en uno de los dos A330 MRTT que Airbus ya ha entregado al Ejército del Aire.

Sin embargo, ante la consulta de este medio, desde la fuerza aérea han señalado que la participación española en el Pitch Black todavía no está cerrada al 100%. Tampoco el número de aeronaves que participarán en el eventual despliegue.

En este sentido, no se determinará un plan de vuelo ni las posibles escalas intermedias durante el trayecto hasta que la decisión de formar parte del ejercicio australiano esté confirmada. El próximo febrero, representantes del Mando Aéreo de Combate mantendrán una reunión en Australia, tras la que se espera se despejen todas las dudas. El Pitch Black suele tener lugar entre los meses de julio y agosto.

Entre los planes del Ejército del Aire figura realizar esta misión en compañía de la Luftwaffe de Alemania, fuerza con la que los lazos se estrecharon mucho más tras los casi dos meses que duró la travesía alrededor del planeta de 2024.

El A330 MRTT

Actualmente, España tiene en servicio activo dos de los tres A330 MRTT contratados con Airbus. El gigante aeroespacial entregó el primero de estos aviones en abril de este año, mientras que hizo lo propio con el segundo a finales del pasado octubre. La tercera aeronave permanece en las instalaciones que la compañía posee en Getafe (Madrid).

Se trata de aeronaves que el Minsiterio de Defensa compró, en 2021, de segunda mano a Iberia para su transformación a la versión MRTT (Multi-Role Tanker Transport). La primera de estas unidades fue a la que, en septiembre, Rusia intentó perturbar su sistema GPS cuando transportaba a la ministra Robles. Los A330 MRTT son operados por el Ala 45 de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Una formación integrada por varios cazas y un A330 MRTT Ejército del Aire

Entre las modificaciones estructurales que Airbus, conforme a las exigencias de sus clientes, lleva a cabo en los aviones civiles para su conversión a tanquero, sobresale la incorporación, en la parte trasera del fuselaje, de un brazo de reabastecimiento aéreo.

Esta pértiga permite transferir combustible a otras aeronaves provistas de receptáculo en la parte superior, como los cazas F-16, F-35 o el A330 MRTT. El sistema se caracteriza por un flujo de combustible muy elevado, capaz de bombear hasta 4.500 litros por minuto, cantidad que bastaría para llenar el tanque de un automóvil en menos de un segundo.

Asimismo, el avión cisterna puede disponer de cápsulas bajo cada ala que permiten suministrar combustible, mediante mangueras, a dos cazas simultáneamente, como los Eurofighter, Tornado, Jaguar o F-18 Hornet. Los A330 MRTT operativos en España estarán equipados únicamente con este método de reabastecimiento con manguera.

Las ventajas del A330 MRTT no se limitan a su función de reabastecimiento en vuelo. Este modelo puede trasladar hasta 45 toneladas de carga, distribuidas entre la cabina de pasajeros y la bodega inferior. En concreto, puede acomodar 266 pasajeros en una configuración estándar de dos clases o alrededor de 300 si se dispone en una sola clase.

El diseño de la aeronave también contempla misiones de evacuación médica aérea: puede transportar 28 camillas, seis módulos de cuidados intensivos, 20 asientos para el personal sanitario y 100 plazas para pasajeros, en una configuración de evacuación avanzada.

Además, Airbus destaca su capacidad para realizar misiones de despliegue a larga distancia de cazas, pudiendo acompañar hasta cuatro aviones de combate junto con 50 personas y 12 toneladas de equipaje, repuestos y equipos, en vuelos sin escalas de más de 5.200 kilómetros.