Australia encarga a Boeing sus primeros 6 drones "Ghost Bat" por 798 millones de euros

Un Boeing MQ-28 Ghost Bat se exhibe durante el Salón Aeronáutico Internacional de Australia en Avalon, Australia, el 26 de marzo de 2025. Reuters

Australia anuncia la firma de un contrato valorado en 1.400 millones de dólares australianos (unos 798 millones de euros) con Boeing Defence Australia para la adquisición de seis drones operativos MQ-28A Ghost Bat, tras completar con éxito la primera prueba en vivo de un arma contra un objetivo aéreo.

El anuncio coincidió con las conversaciones de alto nivel mantenidas en Washington entre los ministros de Defensa y Exteriores de Australia y Estados Unidos.

En ese marco, ambos aliados acordaron producir y mantener de forma conjunta misiles de crucero hipersónicos en territorio australiano, además de ampliar las rotaciones de bombarderos estadounidenses.

Washington lleva meses presionando a Canberra para que incremente su gasto militar en un Indo-Pacífico cada vez más disputado.

El Ghost Bat, el primer avión militar diseñado en Australia en más de medio siglo, está concebido para operar en tándem con aeronaves tripuladas de vigilancia y combate. Ofrece un alcance superior a 3.700 km y aspira a convertirse en un multiplicador de fuerzas para la Real Fuerza Aérea Australiana.

Según explicó el ministro de Defensa, Richard Marles, el dron realizó recientemente un lanzamiento de un misil aire-aire AIM-120 contra un objetivo aéreo, demostrando su “creciente potencial para ofrecer una capacidad operativa a la Real Fuerza Aérea Australiana”.

Canberra prevé invertir 10.000 millones de dólares australianos en sistemas no tripulados durante la próxima década, en línea con su apuesta por capacidades autónomas para vigilar una inmensa línea costera y hasta tres millones de km² de océano en el norte del país, según Reuters.

Durante su visita a Washington, Marles adelantó también que Australia construirá nueva infraestructura militar en el norte para apoyar el incremento de rotaciones de aeronaves estadounidenses.

“Esto incluye aviones de combate, bombarderos y plataformas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, y se suma a las rotaciones existentes”, señaló.

Entre las decisiones adoptadas figura asimismo el preposicionamiento de activos estadounidenses en Australia, incluidos los convertiplanos V-22 Osprey del Cuerpo de Marines.

El anuncio se suma a la inversión comunicada en octubre para adquirir una flota de vehículos submarinos autónomos Ghost Shark, desarrollados conjuntamente por las Fuerzas de Defensa Australianas y la empresa estadounidense Anduril Industries.