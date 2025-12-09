Alemania se prepara para producir una versión mejorada del misil Taurus a partir de 2029: el Taurus NEO

El plan contempla la futura participación de Suecia y España, ampliando la cooperación industrial en torno al desarrollo del nuevo misil.

El Taurus NEO ofrecerá mayor alcance, mejor protección electrónica y mejoras en navegación y guiado, con Saab y Williams International como principales subcontratistas.

El proyecto cuenta con un presupuesto inicial de 415 millones de euros y aspira a adquirir unos 600 misiles, con un coste total estimado de 2.000 millones.

Alemania prevé iniciar en 2029 la producción del Taurus NEO, una versión mejorada de su misil de crucero Taurus.

Alemania tiene previsto iniciar en 2029 la producción de una versión modernizada de su misil de crucero Taurus, que llevará el nombre de Taurus NEO.

El proyecto figura en el borrador de presupuesto que el Parlamento alemán, de 415 millones de euros, al que ha tenido acceso Reuters, y que se debatirá la próxima semana.

De acuerdo con evaluaciones previas, Alemania aspira a adquirir unos 600 misiles Taurus NEO, con un coste total que rondaría los 2.000 millones de euros.

Según el documento, el misil incorporará un mayor alcance, protección reforzada contra interferencias electrónicas y mejoras sustanciales en navegación y guiado. Saab (Suecia) y Williams International (Estados Unidos) aparecen como los principales subcontratistas del programa.

El plan también abre la puerta a que Suecia y España se sumen en una fase posterior del contrato, ampliando así la cooperación industrial en torno al proyecto.

Ya cuenta con 600 misiles Taurus

La Bundeswehr dispone actualmente de unos 600 misiles Taurus, capaces de alcanzar más de 500 kilómetros.

Pesa 1.400 kilogramos y mide 5,1 metros, pudiendo ser disparado desde múltiples aviones, como el Tornado, Eurofighter, Gripen, F-18 y F-15K Slam Eagle. Su motor Williams P8300-15 Turbofan le permite acercarse a los 1.115 km/h, entre Mach 0,85 y 0,95.

El Taurus, también conocido como ALAD (Arma Lanzada a Distancia), comenzó a desarrollarse en Alemania en 1998.

Diseñado por la empresa europea MBDA, un consorcio integrado por Airbus, BAE Systems y Leonardo, este misil de ataque de largo alcance está concebido para destruir infraestructuras estratégicas situadas detrás de las líneas enemigas, como centros de mando, depósitos de munición y combustible, aeródromos o puentes fortificados.

Berlín ha rechazado en reiteradas ocasiones suministrar estos misiles a Ucrania debido a su largo alcance y al riesgo de que pudieran emplearse contra objetivos en territorio ruso, una preocupación que ha marcado el debate político en Alemania durante meses.

De hecho, el Kremlin ha advertido a Berlín de que la posible entrega de misiles de crucero a Kiev desencadenaría una nueva “espiral de tensiones” en la guerra de Ucrania, un mensaje que subraya la sensibilidad geopolítica que rodea al programa Taurus.

Algo parecido a lo que ocurre con los misiles Tomahawk de largo alcance con los que EEUU intenta presionar a Rusia.

Estos misiles subsónicos, con un alcance de hasta 2.500 kilómetros, reforzarían significativamente las capacidades militares de Kiev y podrían alterar el curso de la guerra al poner las bases rusas al alcance de Ucrania.

Por eso Rusia considera esta medida como una "línea roja".