Los JEMEs europeos refuerzan su mirada hacia el Ártico ante los nuevos retos de seguridad

XI Foro de Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos de Tierra europeos.

La región subártica de la North Calotte —que abarca zonas de Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Rusia— fue el eje central del XI Foro de Jefes de Estado Mayor de Tierra, celebrado en la ciudad sueca de Kiruna.

En el encuentro, participaron representantes de 33 países aliados, entre ellos España, con la presencia del general Amador Enseñat y Berea, para abordar los retos militares en climas extremos.

También han permitido integrar las lecciones de la guerra de Ucrania y los avances tecnológicos que están transformando a los ejércitos europeos.

Además, se abordaron los conflictos presentes y futuros desde la perspectiva que ofrece su ubicación en el entorno ártico.

Uno de los temas centrales fue el impacto del clima extremo en las operaciones militares y la necesidad de incorporar tecnologías específicas para dominar un territorio tan vasto como hostil.

Estas sesiones teóricas se han complementado con actividades sobre el terreno y demostraciones de capacidades del Ejército sueco, coordinadas por el Subartic Warfare Centre.

En la localidad de Jukkasjärvi, los participantes pudieron comprobar de primera mano las particularidades del combate en condiciones extremas, incluyendo movilidad táctica, acantonamiento y los efectos del frío sobre el personal y el material.

Práctica de combate en condiciones extremas. Ejército de Tierra

Por su parte, en el campo de adiestramiento de Kalixfors, se llevó a cabo un ejercicio de fuego y movimiento con sistemas mecanizados del Ejército sueco, que incluyó acciones de tiro real contra drones (UAS).

Además, la industria de defensa sueca presentó distintos sistemas de armas y se pudo comprobar el funcionamiento del sistema de simulación Gamer de SAAB, recientemente adquirido por el Ejército de Tierra español.

La aportación española al flanco norte

El Ejército de Tierra español participa con regularidad en maniobras en la región subártica. Estas prácticas refuerzan su capacidad de supervivencia, movilidad y combate en condiciones extremas. También consolidan su compromiso con la disuasión y la seguridad aliada.

Soldados españoles se adiestran de forma recurrente en el Centro de Excelencia de Combate en Nieve de Elverum, en Noruega. A partir de 2025, ampliarán su formación con cursos de combate en frío en Kalixfors, Suecia.

De cara a los próximos años, España incrementará su implicación en estos escenarios. En 2026, el Mando de Tropas de Montaña participará en Noruega en el ejercicio Cold Response con un Grupo Táctico de alrededor de 200 militares, y en 2027 está prevista su presencia en el ejercicio Northern Star, en Finlandia.

Durante el foro, el Jefe de Estado Mayor del Ejército español mantuvo reuniones multilaterales con representantes de las naciones implicadas en la defensa del flanco este de la OTAN.

Especial relevancia tuvo el contacto con Letonia, Eslovaquia y Rumanía, países donde España mantiene su mayor contingente terrestre desplegado en operaciones. También se reforzó la cooperación bilateral con Portugal, con el que existen sólidos lazos de colaboración en misiones y ejercicios.

La presencia del JEME Amador Enseñat en este foro refuerza el compromiso de España con la defensa colectiva, representado por los más de 1.500 militares españoles desplegados en el flanco este, y subraya el esfuerzo permanente por mantener a sus unidades preparadas para operar en escenarios de exigencia extrema.

La visita oficial concluyó el 4 de diciembre en Estocolmo, con una reunión de trabajo con el embajador de España en Suecia, Luis Cuesta Civis, y miembros de la representación diplomática.