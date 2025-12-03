Defensa adjudica a Urovesa la fabricación de un centenar de vehículos de exploración y reconocimiento por 321 M

Blindaje antiexplosivos, mástil telescópico y sin firma térmica: así será el nuevo vehículo de inteligencia del Ejército

Mediante una licitación publicada en el Portal de Contratación, el Ministerio de Defensa ha adjudicado a la compañía gallega Urovesa la compra de alrededor de 100 vehículos de exploración y reconocimiento terrestre (VERT) por 321,4 millones de euros.

Tal y como recoge Europa Press, ya se conocía que el contrato iba a ser concedido a Urovesa, por ser la única compañía capaz de cubrir los requisitos de Defensa, aunque todavía no se había confirmado.

El pasado 14 de octubre, el Consejo de Ministros autorizó la celebración de este contrato, que estará vigente hasta 2030, con el objetivo de cubrir las necesidades de todos los grupos de Caballería del Ejército de Tierra.

"Estos vehículos permiten realizar misiones de reconocimiento y seguridad en profundidad de una forma interoperable con el resto de sistemas del Ejército de Tierra y países de la OTAN", detalló Defensa en el momento de la autorización del contrato.

Cabe señalar que en el mismo Consejo de Ministros también se aprobó un real decreto en el que se incluyó un crédito de 132 millones de euros a un tipo de interés del 0% para Urovesa a fin de prefinanciar el programa VERT.

Poco después de la celebración del citado Consejo de Ministros, el 10 de noviembre, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó la planta de Urovesa en la localidad pontevedresa de Valga.

"La previsión es que seguramente vamos a estar entregando los primeros prototipos en el año que viene, después irá una fase de preserie y acabaremos con una intensidad mayor de suministros en los años 2029-2030", afirmó durante la visita el presidente de Urovesa, Justo Sierra.

El directivo también apuntó que los VERT son vehículos con unas capacidades "muy avanzadas" dado que equipan sistemas de obtención de información, cámaras "muy especiales", sistemas de radio, de estación meteorológica y antenas satelitales, según explican en Europa Press.

En ese sentido, los vehículos contarán con determinados sistemas tecnológicos que no fabrica Urovesa pero que se adquirirán a compañías españolas.

Los VERT están incluidos en el 'Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa' presentado por el Gobierno el pasado abril.

Tienen como objetivo reforzar la capacidad operativa del Ejército de Tierra con el desarrollo de un sistema de exploración y reconocimiento basado en la plataforma VAMTAC ST5, un modelo que la Urovesa ya exporta a alrededor de 20 países.

La compañía cerró 2024 con una facturación de 122 millones de euros (+12% interanual) y de cara al presente ejercicio prevé elevar en torno a un 20% sus ingresos, hasta una horquilla de entre 145 y 150 millones de euros.

Unos buenos resultados obtenidos en buena parte gracias a los contratos que se han ido firmando y articulando por parte del Ministerio de Defensa español.

Además, la compañía anunció hace meses su intención de ampliar sus instalaciones en Valga para duplicar sus capacidades productivas de cara a 2029, un proyecto en el que la empresa invertirá unos 52 millones de euros y que supondrá la creación de un centenar de puestos de trabajo directos.