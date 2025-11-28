El legionario herido en Almería durante un ejercicio ha sido intervenido quirúrgicamente y no se teme por su vida

Ejercicios de disparo en el campo de maniobras de la Base Álvarez de Sotomayor Izan González Almería

Las claves nuevo Generado con IA Un legionario de la VII Bandera Valenzuela resultó herido durante un ejercicio de fuego real en la Base Álvarez de Sotomayor, en Viator (Almería). El militar fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Torrecárdenas, donde fue intervenido quirúrgicamente por heridas localizadas en las extremidades. El herido, de 20 años, sufrió la lesión en la mano debido a una deflagración similar a la que, menos de un mes antes, causó la muerte de otro legionario en la misma base.

Menos de un mes después de que una deflagración provocara la muerte de un militar y heridas graves a otro, en la Base Álvarez de Sotomayor de la Legión se registró ayer un nuevo incidente de similares características.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado jueves en el campo de maniobras de la citada base ubicada en la localidad almeriense de Viator, según ha comunicado el Ejército de Tierra.

Un legionario de la VII Bandera Valenzuela resultó "herido durante la realización de un ejercicio de fuego real". La nota publicada por Tierra también informa que el afectado fue trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas, localizado en la capital, "para ser tratado con urgencia".

El Ejército de Tierra ha confirmado a EL ESPAÑOL que el legionario fue intervenido quirúrgicamente en la misma tarde del jueves y que los daños se localizan fundamentalmente en las extremidades, aunque todavía se desconoce el alcance de las heridas.

Asimismo, el legionario ha pasado la noche en el hospital almeriense acompañado de sus familiares y no se teme por su vida.

Tal y como recoge Diario de Almería, el legionario, de 20 años de edad, fue herido en la mano debido a una deflagración mientras realizaba el ejercicio. Un hecho de similares características al que provocó la muerte del militar en octubre.

Los servicios de emergencia recibieron la alerta a eso de las seis y media de la tarde del jueves, un aviso que realizó el propio legionario, según informa el mismo medio.

Precisamente, sólo unas horas antes de que se produjera este nuevo accidente en el campo de maniobras, la ministra Margarita Robles había acudido a Almería para interesarse por el estado de salud del legionario Alejandro Carvajal, el militar herido en el accidente registrado hace menos de un mes.

El 31 de octubre, a eso de las 11 de la mañana, los servicios del 112 de Andalucía registraron la llamada desde la Base Álvarez de Sotomayor para acudir a una urgencia sanitaria. El resultado fue el fallecimiento del caballero legionario Daniel Ruiz Mateo y las heridas de Carvajal, que todavía se encuentra ingresado en el hospital.