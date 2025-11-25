Navantia acoge en Ferrol un encuentro con los líderes europeos para impulsar la arquitectura naval digital

Las claves nuevo Generado con IA Navantia acoge en Ferrol la última Asamblea General del proyecto EDINAF, que culmina la definición de una plataforma digital integrada para buques militares europeos. El evento reúne a las principales empresas navales, tecnológicas y de defensa de Europa, así como a representantes de la Comisión Europea, para impulsar la interoperabilidad, automatización y compatibilidad OTAN en el sector naval. Se realiza una demostración técnica que incluye la conexión digital de un buque con su base y la respuesta a un ciberataque, poniendo a prueba la resiliencia y optimización operativa de la nueva arquitectura digital. El proyecto EDINAF, liderado por Navantia y con participación de 31 socios de 8 países, busca establecer un marco tecnológico común para futuras embarcaciones europeas, reduciendo costes y reforzando la soberanía estratégica europea.

Tres años después del comienzo de los trabajos colaborativos, las principales compañías navales y armamentísticas europeas han finalizado la definición de una plataforma digital integrada para los buques militares.

Navantia es la encargada de acoger la última Asamblea General del proyecto EDINAF (European Digital Naval Foundation), una iniciativa estratégica financiada por el Fondo Europeo de Defensa, que culmina con el proceso de desarrollo.

El encuentro se celebra en las instalaciones del Navantia COEX Digital Twin, ubicadas en Ferrol (A Coruña). Se trata del centro de excelencia encargado de elaborar los gemelos digitales de la compañía pública española.

Según han afirmado en un comunicado, el evento reúne a representantes de la industria tecnológica, organismos multilaterales y empresas de defensa europeas.

Entre las asistentes se encuentra Naval Group, Fincantieri, Damen, Saab, Kongsberg, Thales, Leonardo, Indra o Aertec. También acuden delegados de la Comisión Europea y autoridades académicas, militares e institucionales.

La Asamblea General, que se celebra en Ferrol, cierra este trienio de trabajo entre todas las instituciones públicas y privadas, y tiene el objetivo de impulsar la interoperabilidad entre Armadas, la automatización y la compatibilidad con los estándares OTAN en el ámbito naval, "reduciendo al mismo tiempo los costes y las dotaciones necesarias a bordo".

"EDINAF representa un salto tecnológico para la defensa naval europea", ha subrayado Ana Moya, directora de tecnología y transformación digital de Navantia.

"Esta arquitectura digital permitirá integrar de manera progresiva nuevas capacidades avanzadas, garantizar la resiliencia operativa incluso en escenarios críticos y acelerar la colaboración entre aliados para reforzar la soberanía estratégica europea", concluye Moya.

En la programación de actividades se incluye una demostración técnica que mostrará cómo un buque digital se conecta con su base naval mediante plataformas embarcadas y en tierra para llevar a cabo una misión real.

Asamblea EDINAF Cedida

El ejercicio, según explican desde Navantia, consistirá en planificar la operación y desplegar el vehículo no tripulado 'Poniente' para inspeccionar una embarcación sospechosa en la ría de Ferrol.

Para ello, combinará sensores, sistemas de combate y soluciones logísticas en tiempo real. Asimismo, la plataforma se convertirá en blanco de un ciberataque que pondrá a prueba la resiliencia del operativo y su capacidad para sobreponerse a fallos críticos.

El objetivo de este ejercicio es comprobar cómo responde la arquitectura digital para facilitar la toma de decisiones, la anticipación de riesgos y la optimización de los recursos de manera evolutiva en escenarios asimétricos cambiantes.

Digitalización naval

EDINAF, tal y como apuntan desde Navantia, es uno de los proyectos más ambiciosos del Fondo Europeo de Defensa. Está liderado por Navantia, integra un total de 31 socios de 8 países y cuenta con el apoyo de siete Ministerios de Defensa.

El proyecto se asienta sobre los ejes de la interoperabilidad entre sistemas europeos para que puedan funcionar conjuntamente sin fricciones tecnológicas y en campos como la ciberseguridad y la conexión de la plataforma con la nube de combate naval.

Este encuentro "definirá también los próximos pasos para consolidar esa arquitectura digital, de modo que las futuras fragatas, corbetas, submarinos y buques auxiliares europeos compartan un marco tecnológico común que permita reducir costes y tiempos de desarrollo, mejorar la competitividad del sector e impulsar la soberanía estratégica europea".

La Asamblea concluirá el jueves con la presentación de la hoja de ruta para aplicar las conclusiones de este proyecto y establecer los hitos para 2026.