Kongsberg inaugura oficina en Madrid para "construir lazos aún más estrechos con la industria de defensa española"

De izquierda a derecha: Contralmirante Francisco Anton Brage; Lars Andersen, embajador de Noruega en España, Øyvind Kolset, executive vicepresident Missiles & Space de Kongsberg Defence & Aerospace AS; el DIGAM, almirante Aniceto Rosique; José Luis Laso, general manager KDA Spain y el contralmirante Antonio Posada Guerra.

Las claves nuevo Generado con IA Kongsberg Defence & Aerospace ha inaugurado una nueva oficina en Madrid para reforzar su presencia y colaboración con la industria de defensa española. La compañía noruega busca integrarse en el tejido industrial nacional y participar en programas de modernización de las Fuerzas Armadas españolas. España mantiene una relación de dos décadas con Kongsberg, siendo el primer país en adquirir el sistema de defensa aérea NASAMS y recientemente ha seleccionado el misil Naval Strike Missile para su Armada. Kongsberg cuenta ya con más de 400 empleados en España y trabaja con numerosos proveedores locales, ampliando ahora su ecosistema industrial al sector de defensa.

La compañía noruega Kongsberg Defence & Aerospace (Kongsberg) ha inaugurado oficialmente su nueva oficina en pleno corazón de Madrid, en el Paseo de Recoletos, con la que reforzará su presencia en España.

Con esta nueva sede, la compañía da un paso decisivo para integrarse en el tejido industrial nacional, con el objetivo de participar en los futuros programas de modernización y desarrollo de capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas.

Durante la presentación, Eirik Lie, presidente de la Kongsberg, ha destacado que “Con la llegada de Kongsberg Defence & Aerospace, nos enorgullece reforzar nuestra posición en el sector de la defensa y profundizar en nuestro apoyo al Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas españolas”.

España mantiene desde hace dos décadas una relación estrecha con Kongsberg. Fue el primer país, después de Noruega, en adquirir el sistema de defensa aérea NASAMS, cuya compra en 2003 marcó el inicio de una colaboración estable con las Fuerzas Armadas.

Más recientemente, el Ministerio de Defensa y la Armada han seleccionado el Naval Strike Missile (NSM) para su integración en plataformas navales como las futuras fragatas F-110, reforzando aún más la cooperación tecnológica entre ambos países.

“La creación de una oficina específica en España no es solo cuestión de expandir nuestra presencia, sino de construir lazos aún más estrechos con la industria de defensa española”, subrayó José Luis Laso Taylor, director general de Kongsberg Defence & Aerospace en España.

“Estamos comprometidos en maximizar la colaboración con las empresas locales, fomentando la innovación y contribuyendo al desarrollo de capacidades que sirvan tanto para los intereses nacionales como para los de nuestros aliados”, añadió.

Aunque esta es la primera sede física de Kongsberg Defence & Aerospace en territorio español, el grupo Kongsberg lleva décadas presente en el país.

400 trabajadores

Sus divisiones Kongsberg Discovery y Kongsberg Maritime suman más de 400 trabajadores en España, dedicados al desarrollo de productos propios y al soporte al ciclo de vida en el sector marítimo, tanto a nivel nacional como global.

Además, la compañía trabaja con un amplio número de proveedores españoles, consolidando un ecosistema industrial que ahora se ampliará al ámbito de la defensa.