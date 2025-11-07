Robles admite "diferencias" en el futuro caza europeo pero pide un "esfuerzo" a Alemania y Francia para materializarlo

Las claves nuevo Generado con IA La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconoce diferencias entre Alemania y Francia en el desarrollo del programa FCAS para el futuro caza europeo. España insta a Alemania y Francia a hacer un esfuerzo conjunto para materializar este proyecto, considerado fundamental para sus Fuerzas Armadas y la industria de defensa. El FCAS está destinado a reemplazar a partir de 2040 los actuales Rafale franceses y Eurofighter alemanes y españoles. El desarrollo del FCAS está dividido en pilares como la aeronave, el motor, drones colaborativos y la nube de combate aéreo, y España insiste en la necesidad de colaboración entre los tres países.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha admitido este viernes que existen "diferencias" entre Alemania y Francia en el marco del programa FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate), pero ha pedido un "esfuerzo" a las dos partes para materializar el caza europeo, un proyecto "fundamental" para las Fuerzas Armadas españolas y la industria de defensa.

Así lo ha expresado en la reunión mantenida con su homóloga francesa, Catherine Vautrin, en el marco de las discrepancias entre París y Berlín en torno al proyecto.

La industria francesa tiene la pretensión de liderar el proyecto en solitario, mientras que el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ya ha advertido a la parte francesa de que "los contratos hay que cumplirlos".

España, por su parte, ha pedido unidad. Se prevé que el avión resultante reemplace a los Rafale franceses y los Eurofighter alemanes y españoles a partir de 2040.

Hasta ahora, las tareas y el trabajo compartido se han dividido en pilares específicos del proyecto, como el desarrollo de la aeronave en sí, el motor, drones colaborativos y la nube de combate aéreo.

Robles ha asegurado que España "tiene muy claro" que el programa "tiene que salir entre los tres", aunque ha subrayado que constituye un "enorme reto" y que existen "diferencias" entre las partes. "España necesita un avión de nueva generación", ha insistido la ministra.

Por tanto, ha pedido "hacer todos un esfuerzo para intentar solventarlas", también a Alemania, cuya participación es "esencial y fundamental".

También con Alemania

De su lado, la ministra Vautrin se ha expresado en la misma línea y ha trasladado la intención de Francia, que también "necesita" el FCAS, de "hablar y trabajar" con Alemania y España en su construcción. "Vamos a hablar también con Alemania", ha subrayado la ministra francesa para que las tres industrias "puedan responder al mandato de los ciudadanos".

Robles y Vautrin se han reunido este viernes en una primera reunión de toma de contacto tras el reciente nombramiento de la francesa. Durante la reunión también han subrayado la buena relación entre Madrid y París y su voluntad de continuar cooperando en los ámbitos de la defensa, la industria y la paz.