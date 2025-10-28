Airbus se alía con la industria aeroespacial portuguesa para posicionar al Eurofighter como sustituto de los cazas F-16 lusos

Las claves nuevo Generado con IA Airbus Defence and Space y el AED Cluster Portugal han firmado un memorando para promover el Eurofighter como reemplazo de los F-16 en la Fuerza Aérea Portuguesa. El acuerdo busca desarrollar una propuesta industrial europea para sustituir los cazas estadounidenses, reforzando la autonomía tecnológica de Europa. La colaboración con Airbus permitirá a Portugal integrarse más en la base industrial y tecnológica de defensa europea, generando valor económico y estratégico. El Eurofighter, con más de 760 unidades encargadas, es el mayor programa de defensa de Europa, garantizando más de 100.000 empleos en el continente.

Airbus Defence and Space y el Clúster Portugués de Industrias Aeronáuticas, Espaciales y de Defensa (AED Cluster Portugal) han acordado impulsar su cooperación industrial en materia de defensa con la firma de un memorando de entendimiento. Este acuerdo busca identificar y promover oportunidades conjuntas que preparen el terreno para la futura renovación de la flota de cazas de la Fuerza Aérea Portuguesa, actualmente compuesta por aviones F-16.

El memorando sienta las bases para el desarrollo de estudios conjuntos que permitan construir una propuesta industrial sólida orientada a sustituir la flota de cazas de origen estadounidense por una solución plenamente europea: el Eurofighter Typhoon. Este movimiento no solo representa una apuesta estratégica por la soberanía y la autonomía tecnológica del continente, sino también un paso significativo en la consolidación de la cooperación entre Airbus y la industria portuguesa de defensa.

En este sentido, José Luis de Miguel, director regional para Europa de Airbus Defence and Space, ha subrayado que la propuesta se enmarca en un contexto global donde Europa busca reforzar su independencia en defensa y tecnología. Según ha destacado, el Eurofighter es "la mejor opción" para garantizar la seguridad y la soberanía europea.

Además, de Miguel ha recordado que la compañía aeroespacial mantiene con Portugal una relación de cooperación de décadas, tanto en el ámbito civil como en el militar, especialmente con el programa de aviones de transporte C295, en el que participan empresas portuguesas. "Nuestra intención es seguir construyendo sobre esa confianza mutua", ha afirmado.

Por su parte, José Neves, presidente del AED Cluster Portugal, ha destacado la relevancia de esta alianza al señalar que Airbus es un socio internacional de referencia con una larga trayectoria de colaboración con la industria portuguesa. Asimismo, ha resaltado que este memorando refuerza la posición de Portugal en las cadenas de valor globales de la industria aeroespacial, potenciando un entorno más colaborativo e innovador, capaz de participar en programas de alta tecnología.

De igual manera, Neves ha señalado que la asociación contribuye a generar valor económico, científico y estratégico para Portugal, al tiempo que fomenta la creación de puentes con los principales actores internacionales del sector.

Airbus ha desempeñado un papel determinante en la consolidación del ecosistema aeroespacial portugués durante los últimos años. La empresa ha impulsado la participación de más de 30 empresas nacionales en su red de suministro, generando alrededor de 1.500 puestos de trabajo altamente cualificados, según ha detallado la compañía a través de un comunicado.

El Eurofighter, desarrollado en colaboración con Alemania, Italia, España y el Reino Unido, es actualmente el mayor programa de defensa de Europa y uno de los más exitosos de la historia moderna de la aviación militar. Con más de 760 unidades encargadas por diez países, el avión garantiza más de 100.000 empleos en todo el continente y está diseñado para permanecer operativo más allá de 2060.

Al respecto, desde Airbus han insistido que su participación en la renovación de la flota portuguesa no solo supondría un salto cualitativo en capacidades operativas, sino que también reforzaría la integración de Portugal en la base industrial y tecnológica de defensa europea.