Navantia impulsa la soberanía digital con su nube de combate naval, una capacidad estratégica para las Fuerzas Armadas

Fuerzas Armadas, empresas, Universidad y centros de investigación en la presentación de la nube de combate naval. Navantia

Las claves nuevo Generado con IA Navantia organiza las primeras Jornadas Nacionales sobre la Nube de Combate Naval en San Fernando, Cádiz, impulsando la soberanía digital para las Fuerzas Armadas. La Nube de Combate Naval transformará la operatividad de la Armada mediante la evolución del sistema SCOMBA, mejorando la detección, conciencia situacional y gestión multidominio. Navantia subraya la importancia de la autonomía tecnológica y la integración de capacidades avanzadas como inteligencia artificial y ciberseguridad en el desarrollo de la Nube de Combate Naval. El evento contó con la participación de altos representantes de la Armada y empresas tecnológicas como Indra, Airbus y Telefónica, enfocándose en la innovación y el fortalecimiento de la defensa marítima.

El Centro de Excelencia de Sistemas Navales de Navantia, en San Fernando (Cádiz), ha sido el escenario de las primeras Jornadas Nacionales sobre la Nube de Combate Naval, que supondrá una transformación profunda en la operatividad de la Armada, redefiniendo la detección, conciencia situacional, la toma de decisiones y la actuación multidominio en el entorno naval.

La nube de combate será el entorno en el que operará la nueva generación de SCOMBA, el sistema de combate desarrollado por Navantia que está en operación en los buques de la Armada, donde ha demostrado excelentes capacidades.

Navantia y Armada trabajan ya en esta evolución de SCOMBA, que transformará y garantizará la operación multidominio y la gestión de activos navales, terrestres y aéreos.

Gonzalo Mateo-Guerrero, director de Operaciones y Negocios, ha asegurado que "estas jornadas han puesto de manifiesto que la Nube de Combate Naval no es solo un reto tecnológico, sino un auténtico cambio de paradigma. Hemos escuchado la visión conceptual y las capacidades esperadas por parte del Estado Mayor de la Armada, así como los desafíos y oportunidades que la NCN representa para Navantia y para todo el ecosistema nacional”.

A lo largo de dos días, los participantes en las jornadas han debatido sobre aspectos clave para la nube de combate, como nuevos sistemas de comunicaciones, inteligencia artificial y vehículos no tripulados, así como sobre el papel de la ciberseguridad.

La nube de combate es una capacidad crítica que requiere autonomía tecnológica y Navantia adquiere en ella un papel clave gracias a su trayectoria como integradora de sistemas complejos, tanto de plataformas, tripuladas y no tripuladas, como de combate, comunicaciones y navegación.

Para Mateo-Guerrero, “Hoy, más que nunca, queda claro que el futuro de la defensa naval pasa por la innovación y la integración de capacidades multidominio. En Navantia, contamos con una base sólida sobre la que estamos avanzando, el desarrollo de la nueva generación de nuestro sistema de combate, que nos permite afrontar el reto de la Nube de Combate Naval con solvencia”, ha señalado Gonzalo Mateo-Guerrero.

Durante las jornadas, Navantia ha puesto también de manifiesto su apuesta por identificar, atraer y retener el talento necesario para desarrollar esta capacidad, especialmente en los ámbitos de inteligencia artificial, ciberseguridad, computación avanzada, integración de sensores y gestión de datos distribuidos.

El encuentro ha marcado un hito en el camino hacia la creación de una nube de combate naval soberana, interoperable y resiliente, consolidando el compromiso de Navantia y sus socios con la innovación tecnológica y el fortalecimiento de las capacidades de defensa marítima.

El acto, celebrado en el Navantia COEX Naval Systems de San Fernando, reunió a altos representantes de la Armada, encabezados por el Segundo Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Gonzalo Sanz.

También estuvieron presentes delegaciones del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON), del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Defensa (CESTIC), de la Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación, y del Mando Conjunto del Ciberespacio.

La jornada contó asimismo con la participación de destacadas empresas del sector tecnológico y de defensa, entre ellas Indra, Airbus, Telefónica, Grupo Oesía, Arquimea, GMV, S2Grupo, Sener y Multiverse Computing, junto a representantes de universidades y centros tecnológicos que colaboran en el desarrollo de soluciones avanzadas para el ámbito naval.