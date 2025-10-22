Se retrasa 24 horas el lanzamiento del satélite de comunicaciones spainSat NG II desde Cabo Cañaveral

Las claves nuevo Generado con IA El lanzamiento del satélite SpainSat NG II desde Cabo Cañaveral se retrasa 24 horas. SpainSat NG II reforzará la capacidad de España para ofrecer comunicaciones ultraseguras a sus Fuerzas Armadas y aliados internacionales. Con un tamaño de siete metros y seis toneladas, el satélite ofrece comunicaciones encriptadas, resistentes a ciberataques e interferencias. Una delegación española, incluyendo responsables del Ministerio de Defensa y Hisdesat, está presente en Cabo Cañaveral para el lanzamiento.

Aunque todo estaba listo en Cabo Cañaveral para el lanzamiento del satélite de comunicaciones SpainSat NG II esta madrugada, según ha podido saber EL ESPAÑOL, este se pospondrá hasta dentro de 24 horas por un problema en un cable del lanzador.

La previsión ahora es que el cohete de la compañía SpaceX, de la que es dueño Elon Musk, despegue desde Cabo Cañaveral (Estados Unidos) mañana 23 de octubre a las 21:30 hora local (1:30 GMT del día 24), han confirmado fuentes de Hisdesat, propietaria y operadora del satélite.

El denominado SpainSat NG II consagrará la entrada de España en el selecto grupo de países capaces de utilizar su propia tecnología para brindar comunicaciones ultraseguras a sus Fuerzas Armadas, a países aliados y a organismos internacionales de primer nivel, como la OTAN y el programa europeo GOVSATCOM.

De hecho, gracias a los Spainsat NG, España se une al reducido club de naciones que cumplen los exigentes estándares de seguridad de la OTAN en materia de comunicaciones satelitales, compuesto hasta ahora por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Luxemburgo.

Esta incorporación refuerza la capacidad de España para contribuir activamente a las infraestructuras estratégicas de la Alianza Atlántica, al tiempo que potencia la interoperabilidad con sus aliados y mejora la eficacia en misiones y operaciones conjuntas, tal como ha señalado la empresa Hisdesat, responsable de gestionar los satélites.

Con un tamaño superior a los siete metros de altura y un peso de seis toneladas, los SpainSat NG se han diseñado para ofrecer comunicaciones encriptadas, resistentes a ciberataques e interferencias, tanto a clientes civiles como militares y gubernamentales. Estas capacidades se apoyan en un conjunto de antenas activas y sistemas avanzados de protección que operan en las bandas X, Ka militar y UHF.

Hasta Cabo Cañaveral se ha desplazado desde España una numerosa delegación de la que forman parte responsables del Ministerio de Defensa, representantes de las Fuerzas Armadas españolas, de la compañía Hisdesat -propietaria y operadora del satélite- y de las numerosas empresas del sector aeroespacial español, que han tenido un elevado protagonismo en el desarrollo y en la construcción del 'SpainSat NG II'.



En el complejo espacial estadounidense trabajan desde hace días numerosos ingenieros y técnicos de la operadora Hisdesat y de la empresa Airbus, contratista principal del programa, para ultimar los últimos test y completar las diferentes fases previas al lanzamiento y puesta en órbita del satélite, que superó todas las pruebas de vuelo, antes de 'viajar' a Cabo Cañaveral, en las instalaciones que Airbus tiene en la localidad francesa de Toulouse.