EEUU escucha desde Madrid lo que dicen los más de 12.500 satélites que orbitan la Tierra gracias a tecnología española

El Gobierno de Estados Unidos ha apostado por la tecnología de Integrasys para escuchar y comprender las señales que emiten los más de 12.500 satélites activos que orbitan la Tierra en la actualidad. De esta manera, desde una instalación situada en Las Rozas (Madrid), el sistema desarrollado por la empresa española permite identificar y caracterizar las emisiones satelitales, ofreciendo una capacidad inédita de análisis del espectro espacial y radar.

Esta infraestructura es la primera de más de treinta estaciones que Washington planea distribuir por distintas partes del mundo, como parte de una estrategia para reforzar su capacidad de escucha, disuasión y defensa electromagnética global.

Si el programa se ejecuta por completo, Integrasys estima que el proyecto podría reportarle unos 40 millones de euros en ingresos en los próximos diez años. De cumplirse las previsiones, su facturación anual incrementaría de los siete millones proyectados para 2025 a cerca de 11 millones a partir de 2026.

El sistema está compuesto por un software de última generación desarrollado por Integrasys y por una antena inteligente fabricada por la compañía estadounidense AvL Technologies, la cual ha sido instalada por la también estadounidense Network Innovations. Juntas, estas herramientas permiten captar las señales emitidas por los satélites con cobertura en la zona europea, analizarlas en tiempo real y clasificarlas en un intervalo de tiempo mínimo.

Entre los objetos que el sistema puede monitorear se encuentran los satélites militares y de inteligencia, cuya información suele ser limitada pero estratégica. Gracias a la precisión de este conjunto, ahora es posible identificar qué están transmitiendo y qué intentan observar, diferenciando si las emisiones provienen de entidades aliadas o potencialmente adversarias.

Esta capacidad es especialmente relevante en el contexto actual de tensiones geopolíticas globales. En plena guerra de Ucrania y con una creciente competencia tecnológica entre potencias, la habilidad de entender las dinámicas de las comunicaciones espaciales representa una ventaja decisiva.

La antena instalada en Madrid permite no solo recibir señales, sino también activar mecanismos de defensa electromagnética, ofreciendo un análisis profundo sobre qué satélites están operando en zonas de conflicto o brindando apoyo a misiones militares.

Con esta tecnología, las fuerzas aliadas pueden obtener una visión operativa precisa del panorama orbital, identificando áreas del espectro radioeléctrico congestionadas o disputadas. De este modo, es posible planificar maniobras, proteger transmisiones críticas y garantizar la comunicación segura en entornos donde la interferencia es habitual.

La información recopilada, de alto valor estratégico, podría compartirse con países miembros de la OTAN, ministerios de defensa europeos o incluso el Gobierno de Ucrania, reforzando la cooperación internacional en materia de inteligencia y seguridad.

"Con este programa situamos a España y Europa a la vanguardia de las comunicaciones satelitales, ya que gracias a él podemos entender mejor el entorno radioeléctrico y espacial", ha afirmado Álvaro Sánchez, CEO de Integrasys. "Estamos todavía al inicio del camino para el descubrimiento de sus aplicaciones y de la explotación de sus datos que refuerzan la colaboración transatlántica en materia de seguridad y defensa europea", ha señalado.