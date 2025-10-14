El satélite español SpainSat NG II inicia la cuenta atrás para su lanzamiento el 23 de octubre desde Cabo Cañaveral

El SpainSat NG2 en la sala blanca de integración de Airbus Rodrigo Mínguez Toulouse, Francia

El SpainSat NG II encara ya sus últimos días en la Tierra. El satélite de comunicaciones seguras para el Ministerio de Defensa español emprenderá su viaje al espacio exterior el próximo día 23 de octubre a bordo de un lanzador Falcon 9 de SpaceX.

La compañía americana, de la que es dueño Elon Musk, será la encargada de ejecutar el despegue desde el Puerto Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos) cuando el reloj marque las 3:30 horas de la madrugada en España peninsular.

Con el lanzamiento y la puesta en órbita del SpainSat NG II se "completa la constelación del programa", afirman desde Hisdesat, la compañía a la que Defensa encargó el diseño y desarrollo del satélite en el que han trabajado un importante número de compañías españolas.

Además, está considerado el "proyecto espacial más ambicioso de la historia de España, tanto por su complejidad tecnológica como por el nivel de participación de la industria nacional".

Según la compañía, más del 45% de la carga industrial del satélite se ha desarrollado con la implicación de prácticamente todo el sector espacial nacional.

El satélite pesa más de 6 toneladas y mide 7,3 metros de altura. "El SpainSat NG II es uno de los satélites de comunicaciones más avanzados del mundo", explican.

"Junto a su gemelo, el NG I, ofrecerá capacidad dual, segura y resiliente para las Fuerzas Armadas españolas, organismos internacionales como la Comisión Europea (GOVSATCOM), la OTAN y países aliados".

El NG II superó recientemente su FAR (Flight Acceptance Review) en las instalaciones de Airbus en Toulouse (Francia), contratista principal del programa, y ya se encuentra en Cabo Cañaveral.

Allí, en las instalaciones de SpaceX en el puerto espacial de referencia de la costa este del país, se están llevando a cabo las últimas pruebas y preparativos antes de su puesta en órbita.

Con este lanzamiento, aseguran desde Hisdesat, "España se consolida como referente en el ámbito de las comunicaciones satelitales".

"Asegurando su soberanía tecnológica y reforzando la autonomía estratégica europea en un contexto global de alta exigencia en materia de seguridad y defensa".