EEUU retira los últimos AAV-7P anfibios mientras la renovación para la Infantería de Marina española sigue en punto muerto

La renovación de la flota de vehículos anfibios para la Infantería de Marina española es uno de los programas clave del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Actualmente, se compone de 19 blindados AAV-7P, de fabricación estadounidense, con más de medio siglo a sus espaldas.

Esta sustitución de la flota al completo se ha considerado de especial importancia para la Armada, que ve cómo estos vehículos están muy por debajo de los estándares actuales en cuanto a capacidades y ya se acusa la obsolescencia.

De hecho, entre los pocos países de primer nivel que mantenían la plataforma operativa, estaba Estados Unidos. Los norteamericanos acaban de anunciar la baja definitiva de las últimas unidades en servicio que estaban encuadradas dentro del Cuerpo de Marines.

Ejercicio de desembarco y asalto anfibio de la Infantería de Marina Armada

"El AAV-P7 ha sido muchas cosas: un conector de barco a tierra, un vehículo blindado de combate, un transporte para tropas, una plataforma logística e incluso, en ocasiones, un barco de rescate", dijo el coronel Lynn Berendsen, comandante de la Escuela de Asalto Anfibio Camp Pendleton.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos hace ya años que identificó la necesidad de la renovación y eligió un sustituto: el ACV-30. El modelo se basa en la plataforma italiana SuperAV de Iveco, quien desarrolló el vehículo para los Marines americanos junto a BAE Systems.

Este vehículo deja atrás las cadenas que protagonizaban los AAV-P7 y opta por un esquema 8x8 sobre ruedas, un camino que la Infantería de Marina española parece que también seguirá.

La decisión del modelo sustituto de los AAV españoles no está cerrada ni se ha hecho pública, aunque el principal candidato es también el ACV-30, el mismo que ocupan ahora los Marines, dado que para el Ministerio de Defensa es clave que se pueda fabricar en España.

Iveco cuenta actualmente con fábricas en Madrid y Valladolid y, dada la experiencia con BAE Systems, Defensa podría optar por el desarrollo de una plataforma específica junto a un socio nacional.

Hace algo más de dos meses, Iveco vendió a Leonardo la filial de plataformas militares, por lo que la elección de este vehículo podría ser beneficiosa para el mantenimiento de ambas plantas en España.

"El desarrollo de este proyecto permitirá dotar a la Armada de un sistema que garantizará el movimiento buque-costa seguro", según recalcan en el Proyecto de Real Decreto que trata la renovación de los vehículos, todavía pendiente de aprobar y adjudicar.

Y de esta forma, aseguran, "recuperar la capacidad de asalto anfibio protegido perdida por la obsolescencia de los veteranos AAV con más de 50 años de servicio".

La demora en la adjudicación de contratos por parte del Gobierno, motivada por la postura de Podemos sobre el embargo a Israel, está dilatando la puesta en marcha de un buen número de programas armamentísticos clave para las capacidades de Defensa. Y, entre ellos, está el vehículo de asalto anfibio.

Programa VACIM

Uno de los Programas Especiales de Modernización identificados por el Ministerio de Defensa y articulados a través de Industria es el Sistema Integral de Proyección Anfibia Eficiente, que "consiste en la obtención de 34 Vehículos Anfibios de Combate de Infantería de Marina (VACIM)", según reza el proyecto de Real Decreto, todavía pendiente de aprobar y adjudicar.

"Para un correcto desempeño, la Fuerza Anfibia requiere disponer de vectores de proyección de superficie apropiados que permitan el movimiento buque-costa y el posterior despliegue de los elementos de maniobra en profundidad, desde el litoral hasta los objetivos en tierra", explican.

ACV de los Marines de EEUU sobre tierra Jamin M. Powell / Cuerpo de Marines

El programa VACIM tiene "como finalidad dotar a la Armada de un vehículo blindado anfibio de última generación en el que se basará el principal vector de proyección por superficie". También destacan un "mayor nivel de protección, versatilidad y alto nivel de movilidad".

La distribución de estas 34 unidades, para las que se asignará una prefinanciación de 150 millones de euros, se compone de 28 vehículos de transporte de tropas, 2 de mando y control, otros 2 de recuperación y otros tantos de ambulancia.

Además, según se recoge en el Proyecto de Real Decreto, los vehículos contarán con el correspondiente Apoyo Logístico Inicial, programas de formación, sistemas de simulación e infraestructuras asociadas.

El sistema del programa VACIM "está a un nivel superior en cuanto a vehículos blindados anfibios sobre ruedas se refiere", afirman. Destacando su capacidad de operación en mar abierto en estado de la mar 3 (marejada) e incluso 4 (fuerte marejada), durante horas hasta alcanzar la costa.

"Esta característica lo hace único, a nivel mundial, resultando fundamental para la realización eficaz de operaciones anfibias, garantizando la inserción segura y rápida de las fuerzas".

El candidato, por partida doble

La primera aparición internacional del ACV ocurrió hace dos años y medio. El escaparate elegido por Iveco Defence Vehicle (IDV) y BAE Systems fue la madrileña feria de defensa FEINDEF, tiempo después de que el Cuerpo de Marines estadounidenses diera luz verde a la compra.

Desembarco de un ACV del Cuerpo de Marines de EEUU Cuerpo de Marines

"BAE Systems e IDV se enorgullecen de presentar conjuntamente esta importante capacidad anfibia de próxima generación que satisface las necesidades de la misión y los requisitos del programa de la Infantería de Marina española", según publicaron ambas compañías durante la feria, antes de que se supiera la elección de la plataforma por parte de Defensa.

Este guiño a la Armada por parte de ambas compañías ha estado acompañado de algunos artículos en la Revista General de Marina sobre la idoneidad de la plataforma italiana para el reemplazo de los AAV actualmente en servicio.

El ACV, además, también se ha evaluado como sustituto de los vehículos VCI Piraña IIIC que comenzarán a finalizar su vida útil a partir del 2028.

"Si la operación en tierra del ACV ofreciera las funcionalidades que se exigen al VCI en dotación en la Armada, parecería lógico, a priori, normalizar las plataformas en servicio para ambos sistemas", según apuntó el teniente coronel de Infantería de Marina Miguel Hernández Suárez-Llanos.

Quien afirmó "que tanto los AAV como los Piraña fueran sustituidos en el corto y medio plazo por la misma plataforma ACV”.

"Gracias a su diseño modular, el ACV está listo para brindar a los marines de todo el mundo la flexibilidad necesaria para asumir nuevas funciones en la misión e integrar tecnologías futuras", indican en este caso desde Iveco.

Entre los aspectos que destacan, se encuentra el "equilibrio óptimo entre movilidad marítima y terrestre, supervivencia y potencial de crecimiento futuro".

En España, todo apunta a que la parte de sensórica y telecomunicaciones recaerá en Indra. La compañía estatal se encargará de todos los sistemas clave del futuro ACV de la Infantería de Marina para satisfacer las necesidades tecnológicas nacionales.