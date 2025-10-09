Alemania redobla su apuesta por Eurofighter y aprueba compra de 20 cazas Tranche 5 por 3.750 millones de euros

Alemania, junto con España, es uno de los miembros del consorcio Eurofighter que más está apostando recientemente por el modelo de caza. Tanto es así, que el comité de presupuesto del país ha aprobado un pedido de aviones de combate por 3.750 millones de euros, por el que pretenden incorporar 20 unidades de la versión más avanzada del caza.

Los Eurofighter Tranche 5, como así se conoce a la última actualización de la plataforma, equiparán radares E-Scan (ECRS), un sistema en el que participa Indra junto a la compañía alemana Hensoldt y que también integrarán los Eurofighter españoles del Programa Halcón.

En un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa, afirman que el Eurofighter "es el pilar de la flota alemana de aviones de combate" y tienen previsto incorporar este lote entre 2031 y 2034.

"La adquisición del Tranche 5 sirve para transferir gradualmente las capacidades del obsoleto caza Tornado en el área de Combate Electrónico y Reconocimiento a una plataforma con visión de futuro con la que Alemania seguirá cumpliendo sus objetivos en la OTAN".

Además del radar ECRS, los alemanes también incorporarán en las nuevas aeronaves mayor capacidad de guerra electrónica.

"El Eurofighter se optimizará con el sistema de autoprotección AREXIS y los misiles guiados aire-tierra correspondientes, y se le habilitará para la guerra electrónica", aseguran desde el Ministerio.

El AREXIS es un sistema de guerra electrónica desarrollado por la sueca Saab que ya se encuentra operativo en los cazas Gripen.

El desarrollo del proyecto para este sistema requerirá una financiación aproximada de 1.230 millones de euros, de los cuales 82 se destinarán a la adquisición de los componentes. Se estima que finalicen los trabajos en 2033, por lo que se abre la puerta a que los cazas ya recibidos entonces puedan pasar por el taller para la integración del nuevo sistema.

Otro de los puntos mencionados por el Ministerio de Defensa alemán es la implementación de una nueva serie de simuladores de vuelo de Eurofighter para la formación continua de los pilotos, incluyendo el entrenamiento de vuelos tácticos.

"Estos simuladores permiten un entrenamiento realista e independiente de las condiciones meteorológicas, lo que los convierte en una opción de formación esencial y rentable", aseguran.

Asimismo, el nuevo contrato también "mejorará el entorno de simulación y, a la vez, lo preparará para el entrenamiento en las nuevas capacidades de los futuros desarrollos del sistema de armas Eurofighter".

Para llevarlo a cabo, las autoridades presupuestarias del Ministerio han aprobado un contrato para el desarrollo de estos simuladores de vuelo y tácticos, incluida la formación en el nuevo radar E-Scan. El presupuesto asignado para esta tarea es de 412 millones de euros.

Este pedido de 20 unidades se suma al que Berlín ya aprobó anteriormente y que está compuesto por 38 aparatos bajo el Programa Quadriga.