Las empresas de defensa israelíes no participarán en el Salón Aeronáutico Dubai Airshow en noviembre

Las empresas israelíes no participarán en el Salón Aeronáutico Dubai Airshow en noviembre, al que se preveía la asistencia de seis compañías de defensa procedentes de Israel, según informaron este martes medios locales emiratíes.



Así lo ha asegurado Timothy Hawes, director general de Informa Markets, organizadora del salón, en una rueda de prensa.



"Las empresas israelíes no participarán en la exposición", afirmó Hawes sobre la exclusión de estos participantes tras una revisión realizada por el comité técnico del salón aeronáutico, que evalúa a todas las empresas que participan en el evento y tomó la decisión, añadió.



La decisión llega después del ataque aéreo de Israel contra un edificio en la capital catarí, Doha, el 9 de septiembre, que causó la muerte de cinco miembros de Hamás y un agente de seguridad catarí.



La operación elevó la tensión en toda la región y provocó malestar por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, quien desde entonces ha tratado de tranquilizar a Catar, aliado de Estados Unidos y sede de la mayor base aérea estadounidense en Oriente Medio.



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se disculpó ante Doha y afirmó que Israel no volverá a llevar a cabo ataques contra el Estado del Golfo, a pesar de haber prometido perseguir a Hamás "dondequiera que se encuentren".

Emiratos normalizó sus relaciones con Israel en 2020 junto a Baréin, un paso que fue duramente criticado, especialmente tras el estallido de la guerra en la Franja de Gaza, aunque Abu Dabi ha descartado cortar sus lazos con Tel Aviv al afirmar que le da poder de interlocución con el Estado judío.

19ª edición del Dubai Airshow

Israel hizo su debut en el Salón Aeronáutico de Dubái en noviembre de 2023, poco después del inicio de la guerra de Gaza, donde el sector de la defensa representa entre el 40 % y el 50 % de la participación en la exposición, según los organizadores del Salón Aeronáutico de Dubái.



"Contamos con la representación de 98 países de todo el mundo y un fantástico grupo de exposiciones de defensa", afirmó Hawes. "Tenemos otros 20 pabellones de países que realizarán exposiciones, ya sean comerciales, de defensa o de otras áreas".

Bajo el tema “El futuro está aquí”, la esperada 19ª edición del Dubai Airshow, que se desarrollará del 17 al 21 de noviembre, pondrá de relieve los avances en sostenibilidad, innovación impulsada por IA, movilidad avanzada, exploración espacial y desarrollo de talento de nueva generación.



