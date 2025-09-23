General Dynamics y la empresa catalana Gutmar desarrollarán conjuntamente proyectos de tecnologías de uso dual

General Dynamics (GDELS) y la empresa catalana Gutmar han anunciado un acuerdo de colaboración destinado al desarrollo conjunto de proyectos de tecnologías de uso dual, es decir, con aplicación tanto en el ámbito civil como en el militar.

El anuncio se ha producido durante la visita del equipo directivo de la empresa estadounidense a las instalaciones de la compañía española en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), en un encuentro en el que participaron representantes de ambas empresas, incluyendo a Alejandro Page, nuevo director general de Santa Bárbara Sistemas y vicepresidente de GDELS.

Durante la reunión, se han explorado oportunidades de cooperación en el marco del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa impulsado por el Gobierno español. El objetivo de esta colaboración es identificar sinergias que permitan fortalecer las capacidades industriales y avanzar en proyectos con un marcado carácter de doble propósito.

"Tender puentes y trabajar como socios con empresas como Gutmar es uno de los principales objetivos de nuestro Plan Industrial y Tecnológico 2025-2030", ha destacado Page.

La firma catalana se ha consolidado en los últimos años como un actor clave dentro del sector de la mecánica de alta precisión a nivel nacional e internacional. Su experiencia abarca industrias estratégicas como la aeronáutica, el espacio, la defensa y seguridad, e incluso el ámbito de la fusión nuclear.

En este sentido, su capacidad de innovación y desarrollo de componentes avanzados la sitúan como un socio industrial de gran valor en proyectos que requieren estándares de calidad y exigencia técnica elevados.

El presidente de la compañía, Joan Martorell, ha subrayado la importancia de la alianza afirmando que "este tipo de colaboraciones con empresas tractoras es precisamente lo que la industria y las pymes catalanas necesitamos para reforzar nuestras capacidades y el papel que jugamos en la industria de defensa en general".

El acuerdo con Gutmar se enmarca en una estrategia más amplia de General Dynamics para fortalecer la autonomía tecnológica e industrial de España, así como para consolidar un ecosistema resiliente que incremente la soberanía nacional en materia de defensa.

Prueba de ello es la reciente alianza alcanzada con Technology & Security Developments (TSD), una empresa especializada en vehículos blindados y sistemas de defensa. Este acuerdo, firmado en las instalaciones de TSD en Herencia (Ciudad Real), permitirá estudiar la integración de sistemas y componentes desarrollados por TSD en las plataformas terrestres de GDELS.

En aquel encuentro, Juan Escriña, entonces director general de SBS, señaló que la asociación con TSD permitirá "impulsar la colaboración con empresas innovadoras, consolidando el liderazgo de España en el sector de la Defensa y reforzando la autonomía estratégica y la soberanía tecnológica".

Por su parte, Antonio Ramírez, presidente de TSD, recalcó que la unión con General Dynamics permitirá a su empresa "seguir creciendo y evolucionando de la mano de un referente europeo en plataformas terrestres y sistemas de artillería".